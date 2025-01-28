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Авіакатастрофа у Південній Кореї: слідство назвало причину трагедії

Ірина Бура
glavcom.ua
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Авіакатастрофа у Південній Кореї: слідство назвало причину трагедії
В обидвох двигунах літака Boeing 737-800 було знайдено ДНК чирянки-квоктуна
фото з відкритих джерел

27 січня слідчі оприлюднили попередній звіт однієї найбільш смертоносних катастроф в історії Республіки Корея

За попередніми висновками, у двигуни літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, що розбився наприкінці грудня в Південній Кореї, потрапили качки. Це стало першопричиною розвитку аварійної ситуації. Про це повідомляє Reuters.

Так, в понеділок, 27 січня, слідчі оприлюднили попередній звіт однієї найбільш смертоносних катастроф в історії Республіки Корея.

Як зазначено у звіті, в обидвох двигунах літака Boeing 737-800 було знайдено ДНК чирянки-квоктуна (Baikal Teals). Це птах роду качиних, що гніздиться в північній Азії від Таймиру до Охотського моря. Вони прилітають до Південної Кореї на зимівлю величезними зграями.

У звіті також підтверджено, що лайнер сідав зі складеними шасі, перелетів половину злітної смуги, опісля викотився за її межі, зіткнувся з аеродромним насипом, загорівся і частково вибухнув.

«Обидва двигуни були поховані в насипі, а передня частина фюзеляжу розлетілася на відстань від 30 до 200 метрів від насипу», – йдеться у звіті.

За словами експертів, до великої кількості жертв призвела конструкція із залізобетону та землі локатора, що наводить літаки на смугу.

У звіті висвітлено більшу частину початкових висновків слідчих, зокрема той факт, що пілоти помітили зграю птахів на останньому етапі заходу літака на посадку. Точний час, коли пілоти повідомили про зіткнення з птахами, залишається непідтвердженим.

Перед цим з нез'ясованої досі причини, відключилися бортові самописці, які фіксують розмови в кабіні екіпажу і показання приладів лайнера.

В цей момент літак рухався зі швидкістю 298 км/год на висоті 152 метри і перебував на відстані близько 2 кілометрів від злітно-посадкової смуги аеропорту. До зіткнення з землею лишалося 4 хвилини.

Через відсутність данів самописців, слідчі поки що не змогли точно встановити, чому літак пролетів половину злітно-посадкової смуги і здійснив посадку без випущених шасі.

Надалі слідчі планують демонтувати двигуни, поглиблено вивчити їхні компоненти, аналіз даних польоту і диспетчерських даних, а також дослідити насип, локатори й інші докази зіткнення літака з птахами.

Зазначається, що остаточний звіт очікується впродовж року.

Нагадаємо, пасажирський літак Jeju Air зазнав аварії під час посадки в міжнародному аеропорту міста Муан на південному заході Південної Кореї. Літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу, після чого загорівся. 

Авіакатастрофа сталася о 9:07 ранку за місцевим часом (3:30 за київським часом). Літак, що виконував рейс із Бангкока, на борту якого перебували 175 пасажирів і шість членів екіпажу, розбився під час приземлення в аеропорту Муан, розташованому в провінції Південна Чолла, за 288 кілометрів від Сеула.

Внаслідок авіакатастрофи в Південній Корей вже 179 загиблих серед пасажирів і членів екіпажу. Двох вдалося врятувати.

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Теги: Південна Корея авіакатастрофа лайнер літак слідство

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