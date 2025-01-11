Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Затримано мешканку Херсона, яка працювала на ворога під час окупації міста

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Затримано мешканку Херсона, яка працювала на ворога під час окупації міста
Поліцейські Херсонщини повідомили колаборантці про підозру
фото з відкритих джерел

Під час окупації Херсона 46-річна місцева жителька добровільно погодилася співпрацювати з представниками країни-агресора

Під час окупації Херсона 46-річна місцева жителька добровільно погодилася співпрацювати з представниками країни-агресора. Жінка обійняла посаду в окупаційному органі влади. Поліцейські Херсонщини повідомили колаборантці про підозру. Про це повідомляє ГУНП в Херсонській області.

Як стало відомо, фігурантка добровільно обійняла посаду в незаконному органі влади, а саме в «управлінні праці та соціальної політики м. Херсона». 

Слідчі з’ясували, що з липня 2022 року фігурантка добровільно обійняла посаду «спеціаліста відділу приймання документів» «управління праці та соціальної політики м. Херсон», яке функціонувало у складі «міністерства праці та соціальної політики Херсонської області», що здійснював свою діяльність на території обласного центру під час його окупації. 

Затримано мешканку Херсона, яка працювала на ворога під час окупації міста фото 1

Повідомляється, що підозрювана здійснювала прийом осіб, які зверталися до зазначеного незаконного органу влади з метою оформлення соціальних пенсій, допомог, виплат та компенсацій від країни-агресора. Також надавала вказаним людям відповідні бланки звернень і допомагала їх заповнювати. Цим вона сприяла реалізації політики окупаційної влади рф на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Наразі їй повідомлено про підозру в колабораційній діяльності. 

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснює УСБУ в Херсонській області.

Нагадаємо, що українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині проти України. 

Читайте також:

Теги: Херсон жінка колабораціонізм підозра окупація ворог війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 4 січня
Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2025 року
4 сiчня, 00:36
Будинок Спілки письменників України постраждав унаслідок атаки на Київ
Ціль номер один. То куди ж цілився російський дрон, що впав на Банковій?
2 сiчня, 08:17
У тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів
У тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів
31 грудня, 2024, 01:02
Іноземні експерти розпочнуть роботу вже 28 грудня
Експерти з Туреччини приєднаються до розслідування авіакатастрофи в Казахстані
28 грудня, 2024, 01:53
Під час робіт і випробувань конструктори Іл-76ПП не змогли досягти електромагнітної сумісності бортової апаратури літака і комплексу «Ландиш»
Мав би глушити Patriot: чому в РФ утилізують єдиний у світі літак Іл-76ПП
26 грудня, 2024, 04:20
Кожен учасник оборудки відповідав за певний напрям: одні займались виготовленням підроблених документів, а інші – транспортували автомобілі до прикордонної області, де продавали їх
Правоохоронці викрили схему продажу до ЄС авто, викрадених під час окупації на Київщині
25 грудня, 2024, 22:09
Попередньо відомо, що Москва нібито домовилась про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі
Російські війська зіткнулись зі ще однією проблемою в Сирії: бракує навіть питної води
15 грудня, 2024, 12:27
18 серпня 2022 року під час артилерійського обстрілу з боку Росії в районі населеного пункту Піски Донецької області Артем загинув
Два роки вважався зниклим безвісти. Згадаймо Артема Гураєвського
14 грудня, 2024, 09:00
Україна стала першою країною, де буде застосовано механізм «спеціального моніторингу» ЮНЕСКО
Україна стала першою країною, де буде застосовано механізм «спеціального моніторингу» ЮНЕСКО
12 грудня, 2024, 00:48

Кримінал

Затримано мешканку Херсона, яка працювала на ворога під час окупації міста
Затримано мешканку Херсона, яка працювала на ворога під час окупації міста
На Львівщині зіткнулись легковик та автобус: багато постраждалих
На Львівщині зіткнулись легковик та автобус: багато постраждалих
Переправлення ухилянтів за кордон: правоохоронці повідомили результати понад 600 обшуків (фото)
Переправлення ухилянтів за кордон: правоохоронці повідомили результати понад 600 обшуків (фото)
Відомий фотограф Ктиторчук отримав 12 років тюрми за зґвалтування неповнолітніх
Відомий фотограф Ктиторчук отримав 12 років тюрми за зґвалтування неповнолітніх
Суд обрав запобіжний захід для очільника Держмитслужби
Суд обрав запобіжний захід для очільника Держмитслужби
Допомагали будувати у РФ газопереробний завод: затримано посадовців українського холдингу
Допомагали будувати у РФ газопереробний завод: затримано посадовців українського холдингу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 січня: ситуація на фронті
72K
Туристи у Фінляндії масово залишають брендові пуховики у готелях
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 січня 2025
35K
Мирні переговори? Історик Грицак протверезив українців
13K
Мін’юст повідомив, коли очікується відновлення роботи усіх реєстрів
13K
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

На Одещині прикордонники зупинили авто «забите» ухилянтами
Сьогодні, 15:01
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Сьогодні, 06:00
«Шахеди» влучили у два житлові будинки в Тамбовській області, Росія атакувала Запоріжжя: головне за ніч
Сьогодні, 05:45
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 10 січня
Вчора, 06:00
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua