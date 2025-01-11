Затримано мешканку Херсона, яка працювала на ворога під час окупації міста

Під час окупації Херсона 46-річна місцева жителька добровільно погодилася співпрацювати з представниками країни-агресора

Під час окупації Херсона 46-річна місцева жителька добровільно погодилася співпрацювати з представниками країни-агресора. Жінка обійняла посаду в окупаційному органі влади. Поліцейські Херсонщини повідомили колаборантці про підозру. Про це повідомляє ГУНП в Херсонській області.



Як стало відомо, фігурантка добровільно обійняла посаду в незаконному органі влади, а саме в «управлінні праці та соціальної політики м. Херсона».

Слідчі з’ясували, що з липня 2022 року фігурантка добровільно обійняла посаду «спеціаліста відділу приймання документів» «управління праці та соціальної політики м. Херсон», яке функціонувало у складі «міністерства праці та соціальної політики Херсонської області», що здійснював свою діяльність на території обласного центру під час його окупації.

Повідомляється, що підозрювана здійснювала прийом осіб, які зверталися до зазначеного незаконного органу влади з метою оформлення соціальних пенсій, допомог, виплат та компенсацій від країни-агресора. Також надавала вказаним людям відповідні бланки звернень і допомагала їх заповнювати. Цим вона сприяла реалізації політики окупаційної влади рф на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Наразі їй повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснює УСБУ в Херсонській області.

Нагадаємо, що українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині проти України.