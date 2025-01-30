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Невістка голови МСЕК Хмельниччини відвоювала арештовану земельну ділянку

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Невістка голови МСЕК Хмельниччини відвоювала арештовану земельну ділянку
У вересні 2024 року Катерина Крупа (на фото) за 100 тис. грн купила земельну ділянку площею 0,1 га у Хмельницькому
фото: Тетяна Крупа/Facebook

Земля була придбана за місяць до затримання свекрухи-лікарки

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вивела з-під арешту земельну ділянку площею 0,1 га, якою володіє невістка підозрюваної голови МСЕК Хмельниччини Катерина Крупа. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані судового реєстру.

Вказане нерухоме майно потрапило під арешт 11 жовтня 2024 року у рамках кримінального провадження, де підозру у незаконному збагаченні одержала голова МСЕК Тетяна Крупа. Сам текст ухвали Вищого антикорупційного суду, який наклав заборону невістці підозрюваній розпоряджатися земельною ділянкою, засекречено.

За даними вебпорталу «Судова влада України», з листопада минулого року Катерина Крупа разом із іншими особами оскаржували арешти майна. Лише 23 січня 2025 року апеляційна інстанція антикорупційного суду прийняла рішення. Окрім земельної ділянки Катерини Крупи, скасовано арешт квартири, власника якої не вдалося ідентифікувати, оскільки суд оприлюднив коротку частину ухвали.

Кілька слів про земельну ділянку Катерини Крупи, яка засвітилася у кримінальному провадженні голови МСЕК Хмельниччини. За відомостями електронної декларації, 4 вересня 2024 року невістка підозрюваної придбала землю за 100 тис. грн. Ділянка розташована у Хмельницькому неподалік річки Кудрянка.

Рівно через місяць, 4 жовтня 2024 року ДБР повідомило про викриття керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи та її сина – на той час начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупи на незаконному збагачені.

Як повідомляв «Главком», 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім’ї Тетяни Крупи велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн. Цю готівку арештував суд.

Також накладено арешт на $93 тис. і 2 тис. євро. Гроші було знайдено у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів.

Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

Крім того, у помешканні підозрюваної, а також у квартирі її сина, ексочільника обласного Пенсійного фонду було знайдено низку медичної документації осіб, котрі збиралися оформити групу інвалідності або йшли на переогляд МСЕК.

Починаючи з 7 жовтня 2024 року, голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа перебуває під вартою у столичному СІЗО. Однак вона може вийти на волю, внісши 260 млн грн застави.

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Теги: земля війна гроші лікар арешт Хмельницький Вищий антикорупційний суд ДБР МСЕК

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