Поліція покарала пенсіонерку, яка не пустила матір з дитиною до укриття

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
фото:поліція Києва/Facebook

Інцидент стався під час нічної атаки на столицю 25 листопада

Поліція Києва надала роз’яснення щодо інциденту в укритті однієї з бібліотек Подільського району, де 69-річна жінка обмежувала доступ матері з дитиною до частини захисної споруди під час ворожої атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Укриття, в яке не змогла потрапити жінка з дитиною
Укриття, в яке не змогла потрапити жінка з дитиною
фото:поліція Києва/Facebook

Інцидент стався під час нічної атаки на столицю, після чого у соціальних мережах з'явилося відео, на якому жінка нібито не впустила матір з дитиною до частини укриття.

69-річна місцева жителька, яка разом з іншими мешканцями самовільно облаштувала одну з кімнат меблями для власного комфорту
69-річна місцева жителька, яка разом з іншими мешканцями самовільно облаштувала одну з кімнат меблями для власного комфорту
фото:поліція Києва/Facebook
69-річна жінка обмежувала доступ матері з дитиною до частини захисної споруди під час ворожої атаки
69-річна жінка обмежувала доступ матері з дитиною до частини захисної споруди під час ворожої атаки
фото:поліція Києва/Facebook

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що доступ до приміщення обмежувала 69-річна місцева жителька. Вона разом з іншими мешканцями самовільно облаштувала одну з кімнат укриття меблями «для власного комфорту». Водночас поліція зазначає, що всі інші приміщення укриття були у вільному доступі.

Працівники поліції провели профілактичну бесіду з мешканцями будинку, наголосивши, що всі приміщення захисної споруди мають бути у вільному доступі та не можуть бути обмежені за жодних обставин.

Крім того, пенсіонерку, яка нетактовно спілкувалася з киянкою, притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).    

Як повідомлялося, у ніч проти 25 листопада у столиці внаслідок нічної атаки семеро людей загинуло. 18 осіб врятовано, серед них троє дітей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків. 

Також уночі російська терористична армія вчергове завдала ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Так, у м. Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Постраждала 14-річна дитина.

Київ скандал укриття

