Розвідка Канади фіксує зростання шпигунських операцій Росії та Китаю в Арктиці

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна

Росія та Китай нарощують шпигунську діяльність в арктичному регіоні Канади
фото: Укрінформ

Канадська розвідка попереджає про активізацію розвіддіяльності Росії та Китаю в арктичному регіоні

Канадська служба безпеки та розвідки (CSIS) заявила, що Китай і Росія посилюють свою активність в Арктиці та мають «значний розвідувальний інтерес» до північних територій Канади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Під час щорічної промови щодо загроз директор CSIS Ден Роджерс наголосив:

«Не дивно, що CSIS спостерігає як кібернетичні, так і некібернетичні спроби збору розвідданих, спрямовані як проти уряду, так і проти приватного сектора в регіоні», – заявив Роджерс у четвер, 13 листопада.

Роджерс також повідомив, що спецслужба зірвала спроби Росії незаконно придбати канадські товари й технології для використання у війні проти України. 

«Цього року CSIS вжила заходів для запобігання цьому, поінформувавши кілька канадських компаній, що європейські підставні компанії, які намагалися придбати їхні товари, насправді були пов'язані з російськими агентами», – розповів він.

Крім того, він заявив, що китайські розвідники «намагалися завербувати канадців, які володіють інформацією та військовим досвідом».

Окремо Роджерс зазначив, що CSIS також запобігла потенційно смертельним загрозам з боку Ірану, спрямованим проти дисидентів режиму, які проживають у Канаді. Це перше публічне підтвердження втручання спецслужби для захисту критиків Тегерана.

«В особливо тривожних випадках протягом останнього року нам довелося переглянути пріоритети наших операцій, щоб протидіяти планам іранських спецслужб та їхніх представників, які переслідували осіб, яких вони вважали загрозою для свого режиму», – сказав Роджерс.

«У більш ніж одному випадку це передбачало виявлення, розслідування й запобігання потенційно смертельним загрозам для осіб у Канаді», – додав він.

Канада вже тривалий час має напружені відносини з Іраном і ще у 2012 році повністю розірвала дипломатичні зв’язки з Тегераном.

Офіційна Оттава все частіше наголошує, що через стратегічні судноплавні маршрути та значні поклади корисних копалин Арктика потребує значно більших інвестицій. Окрім будівництва нових важких криголамів, уряд також розглядає можливість закупівлі близько десяти патрульних підводних човнів.

У федеральному бюджеті, оприлюдненому минулого тижня, Канада оголосила про створення Арктичного інфраструктурного фонду обсягом 1 млрд канадських доларів ($710 млн), який має підтримати розвиток нових аеропортів, портів і дорожньої мережі.

Міністерка закордонних справ Аніта Ананд раніше підкреслила, що НАТО необхідно посилити увагу до арктичного напрямку, зауваживши, що Альянс має орієнтуватися не лише на східний фланг, а й на Північ.

Нагадаємо, що Канада працює з країнами Північної Європи над створенням нової арктичної коаліції безпеки. МЗС Канади минулого тижня провело зустріч із міністрами закордонних справ Швеції, Норвегії, Фінляндії та Данії, де порушувалося питання «безпеки в Арктиці».

Теги: розвідка росія Канада Китай розслідування Арктика



