Мерц обговорив із Зеленським корупційний скандал та підтримку України

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Мерц обговорив із Зеленським корупційний скандал та підтримку України
Мерц і Зеленський обговорили боротьбу з корупцією
фото: AP

Фрідріх Мерц обговорив із президентом України Володимиром Зеленським корупційний скандал в енергетиці, підтримку реформ та міжнародну допомогу

Президент України Володимир Зеленський поінформував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про розслідування корупційних справ щодо членів уряду, які подали у відставку, та запевнив у повній відкритості процесу й готовності підтримувати незалежні антикорупційні органи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар речника канцлера Штефана Корнеліуса в The Guardian.

За словами Корнеліуса, Зеленський поінформував Мерца про розслідування корупційних справ щодо членів уряду, які подали у відставку. 

Мерц підкреслив очікування німецького уряду, що Україна продовжить активну боротьбу з корупцією та впровадження реформ, особливо у сфері верховенства права. Лідери також обговорили необхідність посилити тиск на Москву, щоб змусити Росію вступити в серйозні переговори щодо мирного врегулювання, використовуючи, зокрема, заморожені активи РФ.

Крім того, Зеленський і Мерц обговорили продовження міжнародної допомоги Україні, підтримку у сфері протиповітряної оборони та енергетичної інфраструктури, а також проблему зростання кількості української молоді, яка прагне виїхати до ЄС.

Нагадаємо, що глава зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що скандал з корупцією в енергетичній сфері в Україні є «надзвичайно прикрим» і Київ повинен серйозно поставитися до нього.

Наглядова рада «Енергоатома» скликала спеціальне засідання через корупційне розслідування НАБУ та САП. Водночас Наглядова рада наголошує, що «віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади».

10 листопада стало відомо, що в ексміністра енергетики Германа Галущенка проводили обшуки детективи НАБУ. Також обшуки проходили в «Енергоатомі». Крім того, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча.

Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Антикорупціонери повідомили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

До слова, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що не має доступу до інформації про виїзд з України бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча 10 листопада. Водночас, за даними медіа з посиланням на правоохоронні органи, Міндіч залишив територію України за кілька годин до обшуку, проведеного НАБУ.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, якою займаються НАБУ та САП.

Володимир Зеленський заявив, що не спілкувався зі своїм колишнім бізнес-партнером по «Кварталу 95» Тимуром Міндічем від моменту оголошення розслідування корупції. 

Теги: Німеччина Володимир Зеленський розслідування Україна президент Фрідріх Мерц переговори

