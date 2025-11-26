Головна Київ Новини
search button user button menu button

Посварилися через Росію. У Києві жінка зарізала чоловіка під час шинкування капусти

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Посварилися через Росію. У Києві жінка зарізала чоловіка під час шинкування капусти
Поліція повідомила про підозру жительці Ірпеня, яку затримали за фактом умисного вбивства свого чоловіка
фото: Київська обласна прокуратура

Киянка сама викликала поліцію вбивства, після чого її затримали

У Києві жінка зарізала свого чоловіка через проросійські погляди. Інцидент стався під час побутового конфлікту між подружжям. Поліція оголосила жінці підозру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Київської обласної прокуратури.

Зазначається, що поліція повідомила про підозру 54-річній жительці Ірпеня, яку затримали за фактом умисного вбивства свого чоловіка (ч. 1 ст. 115 КК України). Відомо, що вбивство сталося у квартирі затриманої, коли між нею та її чоловіком виник конфлікт.

Жінка зарізала свого чоловіка за проросійські погляди, коли шинкувала капусту
Жінка зарізала свого чоловіка за проросійські погляди, коли шинкувала капусту
фото: Київська обласна прокуратура

Причиною сварки подружжя, за словами жінки, були проросійські погляди чоловіка та його зв’язки з родичами із Росії. «Жінка також стверджує, що чоловік неодноразово погрожував вигнати її з дому та застосовував фізичне насильство – зокрема скручував їй руки. Під час приготування їжі, коли підозрювана шинкувала капусту на кухні, конфлікт між подружжям знову загострився. У ході емоційного протистояння жінка взяла в руку кухонний ніж і нанесла чоловікові удари в грудну клітку», – зазначається у заяві прокуратури.

70-річний чоловік помер на місці до приїзду лікарів
70-річний чоловік помер на місці до приїзду лікарів
фото: Київська обласна прокуратура

Унаслідок удару 70-річний чоловік затриманої помер на місці до приїзду лікарів. Зазначається, що поліцію викликала сама жінка, після чого її затримали та повідомили про підозру. Наразі її тримають під варто. Такий запобіжний захід для затриманої обрав суд. «Досудове розслідування триває. Прокуратура встановлює всі обставини конфлікту та перевіряє достовірність показань підозрюваної щодо можливого попереднього домашнього насильства й мотивів злочину», – повідомили в прокуратурі в Київській обласній прокуратурі.

Там також зауважили, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, поки цього не встановить суд за законом.

Раніше «Главком» писав про те, як п’яний дебошир погрожував сусідці автоматом часів Другої світової війни через зауваження. У Дніпровському районі Києва чоловік з автоматом погрожував сусідці вбивством, через те, що та зробила зауваження щодо гучної поведінки. Правоохоронці затримали зловмисника в порядку статті 298–2 КПК України та вилучили в нього автомат часів Другої світової війни.

Повідомлялося, що російський агент готував теракти в київському метро і ТРЦ. Служба безпеки України запобігла новим спробам ФСБ здійснити серію терактів у Києві. За матеріалами справи, ворог планував замовні вбивства відомих українців, підриви в торговельно-розважальних центрах і на одній зі станцій метро в столиці України.

Читайте також:

Теги: росія вбивство поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рубіо запевняє, що «мирний план» був розроблений у США
Мирний план від Трампа. Питання до юристів
23 листопада, 13:18
Основним сегментом споживання сірки є виробництво сірчаної кислоти у всіх її проявах
Як українські дрони зупинили експорт російської сірки
3 листопада, 16:32
Санкції – не панацея, але солідний інструмент
Коли чекати ефекту від санкції Трампа проти нафти РФ?
28 жовтня, 18:27
«Чорний лебідь» Україні до Дня подяки від Трампа
Трамп і його 28 пунктів: «чорний лебідь» Україні на День подяки
23 листопада, 23:05
FT: Євросоюз готує план швидкого перекидання військ у разі війни
FT: Євросоюз готує план швидкого перекидання військ у разі війни
31 жовтня, 04:46
У Петропавловську-Камчатському перекинувся прикордонний катер ФСБ
На Камчатці під час спуску на воду перекинувся прикордонний катер ФСБ
10 листопада, 02:18
Саратовський НПЗ уражено безпілотниками
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ
11 листопада, 02:19
Ірак заморозив платежі «Лукойлу» через санкції США
Санкції паралізували роботу російського «Лукойлу» в Іраку
11 листопада, 09:26
Суд відправив Рибянського під варту на 60 діб
Поліцейського, який вкрав мільйони та втік до лісу, суд відправив під варту
8 листопада, 15:59

Новини

Посварилися через Росію. У Києві жінка зарізала чоловіка під час шинкування капусти
Посварилися через Росію. У Києві жінка зарізала чоловіка під час шинкування капусти
У Києві затримано аферистів, які збирали донати від імені Героя України
У Києві затримано аферистів, які збирали донати від імені Героя України
Під час обстрілу 25 листопада в притулку на Київщині загинула козуля
Під час обстрілу 25 листопада в притулку на Київщині загинула козуля
«Ваша картка під підозрою». Псевдобанкір видурив 64 тис. грн у пенсіонера
«Ваша картка під підозрою». Псевдобанкір видурив 64 тис. грн у пенсіонера
«Заміновано» будівлю суду, де має слухатися апеляція детектива НАБУ Магамедрасулова
«Заміновано» будівлю суду, де має слухатися апеляція детектива НАБУ Магамедрасулова
ДТП, бійка та стрілянина на Солом’янській площі. Поліція затримала водія Porsche Cayenne (фото)
ДТП, бійка та стрілянина на Солом’янській площі. Поліція затримала водія Porsche Cayenne (фото)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua