Посварилися через Росію. У Києві жінка зарізала чоловіка під час шинкування капусти

Киянка сама викликала поліцію вбивства, після чого її затримали

У Києві жінка зарізала свого чоловіка через проросійські погляди. Інцидент стався під час побутового конфлікту між подружжям. Поліція оголосила жінці підозру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Київської обласної прокуратури.

Зазначається, що поліція повідомила про підозру 54-річній жительці Ірпеня, яку затримали за фактом умисного вбивства свого чоловіка (ч. 1 ст. 115 КК України). Відомо, що вбивство сталося у квартирі затриманої, коли між нею та її чоловіком виник конфлікт.

Жінка зарізала свого чоловіка за проросійські погляди, коли шинкувала капусту фото: Київська обласна прокуратура

Причиною сварки подружжя, за словами жінки, були проросійські погляди чоловіка та його зв’язки з родичами із Росії. «Жінка також стверджує, що чоловік неодноразово погрожував вигнати її з дому та застосовував фізичне насильство – зокрема скручував їй руки. Під час приготування їжі, коли підозрювана шинкувала капусту на кухні, конфлікт між подружжям знову загострився. У ході емоційного протистояння жінка взяла в руку кухонний ніж і нанесла чоловікові удари в грудну клітку», – зазначається у заяві прокуратури.

70-річний чоловік помер на місці до приїзду лікарів фото: Київська обласна прокуратура

Унаслідок удару 70-річний чоловік затриманої помер на місці до приїзду лікарів. Зазначається, що поліцію викликала сама жінка, після чого її затримали та повідомили про підозру. Наразі її тримають під варто. Такий запобіжний захід для затриманої обрав суд. «Досудове розслідування триває. Прокуратура встановлює всі обставини конфлікту та перевіряє достовірність показань підозрюваної щодо можливого попереднього домашнього насильства й мотивів злочину», – повідомили в прокуратурі в Київській обласній прокуратурі.

Там також зауважили, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, поки цього не встановить суд за законом.

