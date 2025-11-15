У Києві збільшилась кількість жертв від російського удару

В ніч на 14 листопада війська РФ завдали масованої атаки по Києву

Зранку померла літня жінка

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованої атаки, здійсненої російськими військами в ніч на 14 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

«Сьогодні зранку у лікарні померла літня жінка, яка постраждала під час обстрілу 14 листопада. Таким чином, кількість загиблих киян від рук російських терористів становить 7 осіб», – йдеться у повідомленні.

Тимур Ткаченко висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблої.

Нагадаємо, у Києві завершено пошуково-рятувальні роботи в Деснянському районі, де російський удар дронами по дев'ятиповерховому житловому будинку спричинив численні жертви та значні руйнування.

За даними ДСНС, унаслідок атаки загинули шість людей. Загалом постраждали 37 осіб, серед них одна дитина. Під час операції рятувальникам вдалося врятувати 68 людей, із них п’ятеро дітей.

Рятувальники безперервно працювали всю ніч, розбираючи зруйновані конструкції та евакуюючи мешканців. Загалом із місця трагедії вивезено 262 тонни уламків і знищених будівельних матеріалів. Психологічну допомогу надали 252 постраждалим і очевидцям події. Станом на 06:30 аварійно-рятувальні роботи офіційно завершені.

Як відомо, ранок п'ятниці, 14 листопада, розпочався для мешканців столичної Оболоні з чергової трагедії. Близько 06:30 під час масованої ракетно-дронової атаки на Київ стався приліт російського ударного дрона у житлову дев'ятиповерхівку на вулиці Зої Гайдай.