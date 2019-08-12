Затримано молодика, який у суботу «замінував» столичний вокзал



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Правоохоронці та піротехніки жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин на вокзалі не знайшли

У ході відпрацювання інформації про вибух правоохоронці евакуювали 2300 пасажирів та 100 осіб персоналу

Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 28-річному жителю столиці, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі Києва.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Так, 10 серпня 2019 року чоловік зателефонував на телефон спецлінії «102» та надав неправдиве повідомлення про замінювання центрального залізничного вокзалу в столиці.

Правоохоронці та піротехніки, які виїжджали на місце події, жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не знайшли. У ході відпрацювання інформації про вибух правоохоронці евакуювали 2300 пасажирів та 100 осіб персоналу.

Проведеними першочерговими слідчими діями «мінера» вдалося встановити та затримати. За його словами, він так «пожартував».

На даний час правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомлялося, з 5 по 11 серпня пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 6 виїздів для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста.