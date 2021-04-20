  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Затримано організатора схеми відчуження об’єктів нерухомості в Києві

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Організатора та виконавця злочинів при спробі продати один з об&rsquo;єктів нерухомості - Затримано організатора схеми відчуження об’єктів нерухомості в Києві
    Організатора та виконавця злочинів при спробі продати один з об’єктів нерухомості
    Фото: Київська міська прокуратура

    Мешканець Київщини організував схему незаконного переоформлення на підставних осіб права власності на два об’єкти комунальної власності

    Столичні правоохоронці викрили групу осіб, які організували схему незаконного відчуження об’єктів нерухомості, що належать територіальній громаді Києва, з метою подальшого продажу. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, 51-річний мешканець Київщини організував схему незаконного переоформлення на підставних осіб права власності на два об’єкти комунальної власності (приміщення перших поверхів у гуртожитках) з використанням підроблених документів, а також їх подальший продаж.

    Так, в ході проведення слідчих дій затримано організатора та виконавця вказаних злочинів при спробі продати один з об’єктів нерухомості добросовісним набувачам.

    У межах кримінального провадження проведено обшуки в офісних та житлових приміщеннях, у ході яких вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та банківські картки.

    Наразі обом затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Затримано організатора схеми відчуження об’єктів нерухомості в Києві
    Затримано організатора схеми відчуження об’єктів нерухомості в Києві
    Затримано організатора схеми відчуження об’єктів нерухомості в Києві

    У межах провадження тривають слідчі дії з метою встановлення інших учасників злочинної схеми. Також прокуратурою готуються позовні заяви до суду щодо повернення незаконно відчуженого майна територіальній громаді.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал нерухомість злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies