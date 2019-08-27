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    Затримано водія, який влаштував стрілянину в Києві

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    Затримано водія, який влаштував стрілянину в Києві

    Поліцейські встановлюють обставини конфлікту між водіями у Солом’янському районі

    Поліція встановила особу водія, який вранці 27 серпня на проспекті Повітрофлотському у Києві стріляв в іншого водія.

    Як повідомляє пресслужба поліції Києві, сьогодні о 10:30 до Солом’янського управління поліції по лінії 102 звернувся 45-річний місцевий мешканець із заявою про те, що на проспекті Повітрофлотському в нього стріляв невідомий. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та опитала потерпілого.

    Попередньо правоохоронці встановили, що чоловік виїжджав із двору будинку, але проїзду завадив автомобіль «Міцубісі Ланцер» чорного кольору. Автовласник вийшов та зробив водію зауваження, але той у відповідь із пістолета вистрелив йому у грудну клітину та в руку, сів в авто та поїхав у невідомому напрямку.

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    Потерпілого доставили у лікарню, а правоохоронці розпочали пошуки правопорушника. У місті ввели план «Перехоплення» та почали вивчати записи з камер відеоспостереження. Згодом поліцейські встановили особу іншого учасника інциденту, якого запросили до управління для надання пояснень.

    Чоловік підтвердив, що застосував пневматичний пістолет «Флобер» під час конфлікту із незнайомцем з приводу першочерговості проїзду. За його словами, невідомий підбіг до нього та почав бити по спині та голові, тому він зробив кілька пострілів.

    Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції. Після отримання довідки від лікарів щодо остаточного діагнозу потерпілого буде надана правова кваліфікація події та відкрито кримінальне провадження.

    Раніше повідомлялося, що в Солом'янському районі Києва водій Mitsubishi Lancer IX вистрілив із травматичного зброї і зник у невідомому напрямку.

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