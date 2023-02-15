Ворожі об'єкти над Київщиною: розвідка пояснила, що вивідують росіяни

Повітряні сили відстежують ситуацію

Сьогодні, 15 лютого, під час повітряної тривоги у небі над Київською областю були зафіксовані ворожі повітряні об'єкти. У такий спосіб росіяни намагаються вивідати ППО та зібрати дані. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Повітряні сили, розвідка відстежують ситуацію. Стосовно невідомих об'єктів ситуація відома, вони знаходяться під контролем. Справді є інформація про ворожі наміри, у тому числі збір даних, виманювання активності українських засобів ППО. Є відповідна реакція і система реагування на подібні загрози», – зазначив він.

Нагадаємо, 15 лютого станом на 13:29 у Київській області була оголошена повітряна тривога. Соціальні мережі повідомили про ворожий дрон над областю.

Згодом обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО по виявлених повітряних цілях. «У небі Київської області виявили повітряні цілі. У зв'язку з цим працює ППО. Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях!», – повідомили в ОВА.