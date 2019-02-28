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    Завтра на пасажирів столичної підземки чекає оркестр, дракон і подарунки

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    Оркестр 22-ї окремої бригади з охорони дипломатичних установ Нацгвардії України привітає пасажирів надихаючими мелодіями - Завтра на пасажирів столичної підземки чекає оркестр, дракон і подарунки
    Оркестр 22-ї окремої бригади з охорони дипломатичних установ Нацгвардії України привітає пасажирів надихаючими мелодіями

    Пасажирів метро привітають з весною

    У п’ятницю, 1 березня, у вестибюлі станції метро «Золоті ворота» відбудеться соціальна акція до Дня весни. Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

    Акція запланована на 11:00.

    «Оркестр 22-ї окремої бригади з охорони дипломатичних установ Національної гвардії України привітає пасажирів надихаючими мелодіями, а компанія Grand Event додасть до святкового настрою подарунків. Проганяти зиму зі Співочого поля, де проходить фестиваль Гігантських китайських ліхтарів, на «Золоті ворота» приїде справжній дракон та милі панди», - йдеться в повідомленні метрополітену.

    Крім веселих фото, на пасажирів метро чекають цікаві сувеніри.

    Нагадаємо, 14 лютого на Співочому полі у Києві відкрився всесвітньо відомий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів.

    Дивіться фоторепортаж «Главкома».

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