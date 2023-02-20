Екологі повідомили про рівень забрудненості повітря у Києві
Станом на ранок 20 лютого рівень забрудненості повітря низький
Станом на 08:00 20 лютого рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі. Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА.
Правий берег
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 29 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 15,0 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 4,3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 8,6 мкг/м3;
- оксиду азоту – 2,1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 13,6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 1,3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 206 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 54,0 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
Радіаційний фон** при контрольній нормі у 0,26 мкЗв/год становить 0,11 мкЗв/год.
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 28 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 14,9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 2,9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 6,4 мкг/м3;
- оксиду азоту – 1,9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 10,5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 4,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 174 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 51,1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Правди, 64-г загальний індекс якості повітря – 28 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 8,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 3,3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 5,5 мкг/м3;
- оксиду азоту – 1,4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 5,7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 2,3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 151 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 54,1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 26 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 34,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 4,7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 17,4 мкг/м3;
- оксиду азоту – 22,0 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 33,6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 5,3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 239 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 44,5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
- бензолу – 0,5 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 30 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 9,9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 3,4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 5,9 мкг/м3;
- оксиду азоту – 2,7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 9,9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 4,5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 209 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 67,7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
Лівий берег
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 6 (дуже низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 18,5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 3,6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 8,4 мкг/м3;
- оксиду азоту – 4,8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 18,8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 10,9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 177 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3).
Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 26 (низький рівень забрудненості).
Вміст забруднюючих речовин складає:
- зважені частки (пил) – 10,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 3,6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 5,7 мкг/м3;
- оксиду азоту – 7,5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
- діоксиду азоту – 20,5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
- діоксиду сірки – 3,0 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
- оксиду вуглецю – 216 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
- озону – 44,3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
- сірководню – 2,8 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3).
Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.
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