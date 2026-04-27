У Києві через негоду оголошено жовтий рівень небезпеки

26 квітня у Києві через вітер зафіксовано падіння дерев

Вночі 27 та 28 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-2°С

У понеділок, 27 квітня 2026 року, у столиці утримається вітряна та холодна погода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

27 квітня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с, вночі 27 та 28 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-2°С. Через такі погодні умови у місті був оголошений жовтий рівень небезпеки.

Температура по області становитиме 6-11°С, у Києві очікується 8-10°С тепла. У регіоні місцями йтиме невеликий дощ.

Під час сильного вітру містян закликають щільно закрити всі вікна, надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.

А заморозки можуть завдати шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, слід телефонувати до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду»: (044) 272-40-18.

Коли падіння дерев і гілок загрожує життю, необхідно звертатись до рятувальників за номерами: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно треба телефонувати 103.

У разі несправності світлофорів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номером: 050-387-35-42 (ЦОДР).

Нагадаємо, у неділю, 26 квітня, мешканці правобережної частини Києва стали свідками сильної негоди. Спокійний весняний день раптово змінився грозою: небо затягнуло хмарами, пролунали гучні розкати грому та почалася сильна злива, яка місцями перейшла у рясний град.

До слова, у Печерському районі Києва через негоду зламався каштан Іващенка. Старовинному дереву було понад 150 років. Із 2013 року дерево має статус ботанічної пам’ятки.