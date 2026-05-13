Кафе та альтанки в парку «Партизанська слава» демонтовано за рішенням суду

Фізичну особу-підприємця ще у грудні 2024 року вироком суду визнано винуватим у самовільному зайнятті земельної ділянки особливо цінних земель

Суд повернув киянам частину парку «Партизанська слава», на якому розташовувалося встановлене без дозвільних документів кафе з альтанками

У Києві виконано рішення суду про звільнення комунальної земельної ділянки площею понад 0,5 га у ландшафтному парку місцевого значення «Партизанська слава» від незаконних споруд, які облаштували без належних дозволів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Прокурори встановили, що фізична особа без жодних дозволів від столичної влади чи органів місцевого самоврядування самовільно зайняла земельну ділянку на території парку, де розмістила цілий комплекс «послуг»: працювало кафе, були встановлені альтанки, зведено декоративні паркани.

Реагуючи на порушення, прокуратура звернулася до суду з позовом про усунення перешкод громаді у користуванні землею шляхом її звільнення від незаконних споруд. Дарницький районний суд підтримав позицію прокуратури.

До проведення демонтажних робіт залучалася спецтехніка фото: Київська міська прокуратура

Рішення суду набуло законної сили ще у лютому 2026 року, наразі ділянку звільнено від будівлі кафе, дерев’яних альтанок, а також інших незаконно розміщених об’єктів.

Земельна ділянка після демонтажу незаконних споруд фото: Київська міська прокуратура

При цьому, наголошують у прокуратурі, фізичну особу-підприємця ще у грудні 2024 року вироком суду визнано винуватим у самовільному зайнятті земельної ділянки особливо цінних земель, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Нагадаємо, Господарський суд Києва задовольнив позов Солом’янської окружної прокуратури та зобов’язав приватне товариство повернути територіальній громаді міста земельну ділянку площею майже 0,7 га. Вартість цієї території на вулиці Людмили Проценко оцінюється у 32 млн грн.

Також трокуратура Києва у судовому порядку витребувала з приватної власності земельну ділянку у Солом’янському районі столиці. Повідомляється, що за позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва Господарський суд витребував земельну ділянку по вул. Нововокзальній у власність територіальної громади столиці.

Раніше за апеляційною скаргою Київської міської прокуратури Північний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та зобов’язав приватне товариство повернути у користування територіальної громади столиці земельну ділянку водного фонду по вул. Прирічній в Оболонському районі Києва. Зазначається, що площа цієї ділянки майже 5 га, вартість – понад 632 млн грн.