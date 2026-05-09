Киянин вистрибнув з 11 поверху під час ножового нападу: деталі трагедії

У Києві затримали росіянина після загибелі чоловіка на Оболоні

22-річний чоловік намагався врятуватися від нападника через вікно квартири, але зірвався з багатоповерхівки

У Києві правоохоронці затримали 22-річного громадянина Росії, якого підозрюють у нападі з ножем на місцевого жителя. Потерпілий намагався врятуватися через вікно квартири на 11 поверсі, однак зірвався та загинув. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

May 9, 2026

Інцидент стався 8 травня у багатоповерхівці на проспекті Оболонському. До поліції надійшло повідомлення про чоловіка, який випав із вікна житлового будинку.

Загиблим виявився 22-річний киянин. Під час огляду тіла судово-медичний експерт виявив у нього ножові поранення, а також травми, характерні для падіння з висоти.

За даними слідства, між двома молодиками у квартирі виник конфлікт. Під час сварки підозрюваний кілька разів ударив потерпілого ножем. Намагаючись врятуватися від нападника, чоловік виліз через вікно квартири, однак не втримався та впав з 11 поверху.

У поліції повідомили, що нападником виявився громадянин РФ, який має посвідку на проживання в Україні. Також правоохоронці зазначили, що раніше чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з наркотиками.

Після інциденту підозрюваний зачинився у квартирі. Для його затримання залучили бійців полку поліції особливого призначення №1.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Наразі фігуранту вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

