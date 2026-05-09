Головна Київ Новини
search button user button menu button

Киянин вистрибнув з 11 поверху під час ножового нападу: деталі трагедії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Киянин вистрибнув з 11 поверху під час ножового нападу: деталі трагедії
У Києві затримали росіянина після загибелі чоловіка на Оболоні
фото: Національна поліція України

22-річний чоловік намагався врятуватися від нападника через вікно квартири, але зірвався з багатоповерхівки

У Києві правоохоронці затримали 22-річного громадянина Росії, якого підозрюють у нападі з ножем на місцевого жителя. Потерпілий намагався врятуватися через вікно квартири на 11 поверсі, однак зірвався та загинув. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався 8 травня у багатоповерхівці на проспекті Оболонському. До поліції надійшло повідомлення про чоловіка, який випав із вікна житлового будинку.

Загиблим виявився 22-річний киянин. Під час огляду тіла судово-медичний експерт виявив у нього ножові поранення, а також травми, характерні для падіння з висоти.

За даними слідства, між двома молодиками у квартирі виник конфлікт. Під час сварки підозрюваний кілька разів ударив потерпілого ножем. Намагаючись врятуватися від нападника, чоловік виліз через вікно квартири, однак не втримався та впав з 11 поверху.

У поліції повідомили, що нападником виявився громадянин РФ, який має посвідку на проживання в Україні. Також правоохоронці зазначили, що раніше чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з наркотиками.

Після інциденту підозрюваний зачинився у квартирі. Для його затримання залучили бійців полку поліції особливого призначення №1.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Наразі фігуранту вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що контррозвідка СБУ зірвала плани російських спецслужб з ліквідації топ–офіцера Військово–морських сил ЗСУ. Російський агент готував замах саме на 9 травня, щоб забезпечити Кремлю «кривавий подарунок» та вигідне пропагандистське тло до так званого «Дня перемоги». Зловмисника затримали в п’ятницю, 8 травня, за лічені години до запланованого злочину.

Читайте також:

Теги: трагедія Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За допомогою розсувної драбини рятувальники евакуювали людей із палаючої квартири
Пожежа на вулиці Юхновського: з палаючої квартири врятовано чотирьох людей (фото)
15 квiтня, 11:10
Віталій Капранов розповів про свою участь у столичних книжкових фестивалях
Письменник Капранов поскаржився на організаторів «Книжкового Арсеналу»: подробиці скандалу
20 квiтня, 16:42
Нападник – Дмитро Васильченков, колишній військовий ЗСУ
Усі дії записував на диктофон. Глава МВС оприлюднив нові факти про терориста, що вбив людей на Деміївці
21 квiтня, 10:57
Парк і водойма у Солом'янському районі
У якому районі Києва найменше та найбільше зелені: оприлюднено рейтинг
21 квiтня, 14:08
Нападника визнано винним у вчинені злочину та засуджено до семи років позбавлення волі
Напад на пораненого військового у Києві: який вирок ухвалив суд
30 квiтня, 13:12
Поки людина не помічає змін на шкірі, захворювання може вже прогресувати та поширюватися на лімфатичні вузли й внутрішні органи
Без направлень і запису: де у Києві безкоштовно перевірити родимки
5 травня, 11:26
Кияни масово засмагають, купаються та катаються на катамаранах, рятуючись від аномальної спеки. 5 травня 2026 року
У Києві відкрито пляжний сезон, люди масово ринулись до водойм (фоторепортаж)
5 травня, 17:47
Fiat Ducato зіткнувся з вантажним автомобілем
ДТП на трасі Київ – Одеса: рятувальники вирізали двох чоловіків із понівеченого Fiat
7 травня, 12:09
Протиаварійні роботи на естакаді Південного мосту проводили з грудня 2024 року до серпня 2025-го
Розтрата 2,5 млн грн на ремонті Південного мосту: посадовець отримав підозру
Вчора, 17:43

Новини

Киянин вистрибнув з 11 поверху під час ножового нападу: деталі трагедії
Киянин вистрибнув з 11 поверху під час ножового нападу: деталі трагедії
У Києві на вихідних 9-10 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 9-10 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві викрито схему з продажу квартир померлих: під підозрою – екссуддя Тандир
У Києві викрито схему з продажу квартир померлих: під підозрою – екссуддя Тандир
Названо переможця конкурсу «Вікі любить пам’ятки» на Київщині (фото)
Названо переможця конкурсу «Вікі любить пам’ятки» на Київщині (фото)
Київ побив температурний рекорд 119-річної давнини: у столиці панує липнева спека
Київ побив температурний рекорд 119-річної давнини: у столиці панує липнева спека
Розтрата 2,5 млн грн на ремонті Південного мосту: посадовець отримав підозру
Розтрата 2,5 млн грн на ремонті Південного мосту: посадовець отримав підозру

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua