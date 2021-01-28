Перебіг чотири смуги й переліз відбійник: у Києві чоловік потрапив під авто (відео)

Чоловік намагався перейти жваву магістраль у невстановленому для цього місці

У середу, 27 січня, близько 19:00 на бульварі Дружби народів у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Пішохід намагався перейти дорогу в невстановленому місці. Незважаючи на жвавий рух, чоловік зміг подолати чотири смуги для руху, а потім переліз відбійник і потрапив під колеса автомобіля Volkswagen.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, пішохода шпиталізували до медичного закладу.

Як повідомлялося, 18 січня на вулиці Алматинській у Києві автобус збив чоловіка на пішохідному переході.

Столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельної автопригоди.

19 січня у Києві сталася чергова ДТП з наїздом на пішохода. На вулиці Генерала Алмазова автомобіль Mitsubishi здійснив наїзд на жінку на регульованому пішохідному переході. Жінку шпиталізували до медичного закладу.