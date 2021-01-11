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    Пожежа на Київщині: з багатоповерхівки евакуювали людей

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    Рятувальники вивели на вулицю п'ятьох мешканців будинку - Пожежа на Київщині: з багатоповерхівки евакуювали людей
    Рятувальники вивели на вулицю п'ятьох мешканців будинку
    Фото: ДСНС

    Пожежа сталася в одній із квартир п'ятиповерхового будинку

    У понеділок, 11 січня, сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку у смт Баришівка. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району о 12:02.

    На пожежу було направлено черговий караул 24 Державної пожежно-рятувальної частини смт Баришівка, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Виїздом на місце події встановлено, що в помешканні горять меблі.

    Через сильне задимлення рятувальниками було евкуйовано 5 людей.

    Пожежу локалізовано о 12:25 та повністю ліквідовано о 12:35.

    В результаті пожежі вогнем знищено майно та особисті речі господарів.

    На гасіння пожежі залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 10 січня сталась пожежа у будинку на вул. Бурмистенка, 7/11 у Голосіївському районі столиці. Займання виникло на балконі однієї з квартир. Внаслідок пожежі пошкоджені віконний блок, двері та внутрішня обшивка балкона, закопчені стіни та стеля кімнати.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники будинок
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