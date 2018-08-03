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    Жінки-військові вперше візьмуть участь у параді до Дня Незалежності

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    Жінки-військові вперше візьмуть участь у параді до Дня Незалежності

    Військові провели репецітію параду до Дня Незалежності

    Жінки-військовослужбовці вперше візьмуть участь у параді на День Незалежності України 24 серпня. Вони пройдуть окремою колоною.

    Про це повідомив президент Петро Порошенко.

    Як повідомив глава держави, на злітній смузі міжнародного аеропорту Антонов, у Гостомелі, відбулася перша репетиція параду.

    Репетиція пройшла за участі пішої колони зведених парадних розрахунків від ЗСУ, Нацгвардії України, МВС, СБУ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонної служби та понад два десятки військовий оркестрів.

    «Вперше в цьому році на параді пройде коробка жінок-військовослужбовців»,— додав Порошенко.

    Коробка — це однорідна колона одностроїв.

    Раніше повідомлялось, що на параді до Дня Незалежності в Києві представлять 200 одиниць військової техніки.

    У 2017 році в Києві до Дня Незалежності відбувся військовий парад, в якому взяли участь понад 4 тисячі військовослужбовців, з них більше тисячі учасників бойових дій на Донбасі.

     

    Петро Порошенко ЗСУ військові День Незалежності парад жінка
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