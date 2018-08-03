Жінки-військові вперше візьмуть участь у параді до Дня Незалежності



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Військові провели репецітію параду до Дня Незалежності

Жінки-військовослужбовці вперше візьмуть участь у параді на День Незалежності України 24 серпня. Вони пройдуть окремою колоною.

Про це повідомив президент Петро Порошенко.

Як повідомив глава держави, на злітній смузі міжнародного аеропорту Антонов, у Гостомелі, відбулася перша репетиція параду.

Репетиція пройшла за участі пішої колони зведених парадних розрахунків від ЗСУ, Нацгвардії України, МВС, СБУ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонної служби та понад два десятки військовий оркестрів.

«Вперше в цьому році на параді пройде коробка жінок-військовослужбовців»,— додав Порошенко.

Коробка — це однорідна колона одностроїв.

Раніше повідомлялось, що на параді до Дня Незалежності в Києві представлять 200 одиниць військової техніки.

У 2017 році в Києві до Дня Незалежності відбувся військовий парад, в якому взяли участь понад 4 тисячі військовослужбовців, з них більше тисячі учасників бойових дій на Донбасі.