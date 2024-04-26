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Хакери з КНДР атакували оборонні підприємства Південної Кореї

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Хакери з КНДР атакували оборонні підприємства Південної Кореї
Компанії, на які були скоєні напади, не знали про атаки, поки не розпочалося розслідування
фото з відкритих джерел

З кінця 2022 року хакери атакували 83 вітчизняні оборонні компанії Південної Кореї

Північнокорейські хакерські групи проникли у внутрішні мережі оборонних компаній Південної Кореї та викрали технічні дані за останні 18 місяців. Про це пише Yonhap News.

За словами поліції, було задіяно три угруповання КНДР – Lazarus, Andariel та Kimsuky. З кінця 2022 року вони атакували 83 вітчизняні оборонні компанії. Було підтверджено, що постраждали десять фірм. 

Проте поліція додала, що не може підтвердити специфіку використаної технології або дати ймовірних крадіжок даних. 

Було виявлено, що Північна Корея задіяла різні заходи, включаючи прямий доступ, використання шкідливого коду та крадіжку інформації з облікових записів серверів.

Компанії, на які були скоєні напади, зовсім не знали про атаки, поки поліція та Національна розвідувальна служба (NIS) не розпочали розслідування на початку цього року.

До цього часу Північна Корея викрала технології, що належать до двигунів безпілотних літальних апаратів та пускових установок балістичних ракет підводного базування.

За даними Національного агентства розвідки, минулого року кількість міжнародних кібератак на державні установи Південної Кореї досягла в середньому 1,62 млн на день, що на 36% більше, ніж роком раніше. З них 80% припадають на атаки з Півночі.

Нагадаємо, шпигунське агентство Сеула заявило, що північнокорейські хакери зламали дві південнокорейські компанії з виготовлення напівпровідникового обладнання з метою викрадення інформації для внутрішньої програми з виробництва мікросхем.

До слова, Північна Корея вперше провела навчання з нанесення умовного ядерного контрудару. Керував навчаннями лідер КНДР Кім Чен Ин. 

Кім Чен Ин керував комбінованими тактичними навчаннями, що імітували ядерну контратаку за участю надвеликих реактивних артилеристів. 

Теги: технології Північна Корея Південна Корея

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