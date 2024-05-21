Усім народжувати по троє дітей. Нардеп пояснив скандальний законопроєкт

На думку Сергія Гривка, якби чисельність армії в країні була 20 млн громадян, то «ніхто і ніколи б не порушив наші кордони»

Нардеп закликав суспільство відповісти на питання: «Як мотивувати громадян, щоб в більшості сімей було троє і більше дітей»

Податок на народжуваність потрібний, аби збільшити соціальний захист і сформувати цільові кошти на підтримку дітей та сімей. Саме так обґрунтував необхідність законопроєкту 11264 його автор, народний депутат Сергій Гривко.

Нардеп пропонує запровадити «демографічний збір», щоб поліпшити демографічну ситуації в Україні. За його словами, демографія – це другий фактор для процвітання країни після безпеки.

«Зараз пенсіонерів 10.5 млн людей, а працюючих громадян приблизно 9 млн людей. Тобто один працюючий підтримує більше одного пенсіонера... При чому вже зараз пенсійний фонд дотаційний... Демографічні показники свідчать, що на три сім'ї, тобто шестеро людей, народжується дві дитини, бо коефіцієнт народжуваності коливається від 0.7 до 0.9. І в недалекому майбутньому, коли діти подорослішають, вони будуть підтримувати двох і більше пенсіонерів. Що буде тоді?» – уточнює нардеп.

На думку Гривка, якби чисельність армії в країні була 20 млн громадян, то «ніхто і ніколи б не порушив наші кордони». Також він наводить ряд інших переваг збільшення населення в Україні: ріст економіки, покращення соціальної системи, розвиток освітнього процесу та навіть інвестиційна привабливість держави.

«Тому і запропонував концепцію посилення соціального захисту в законопроекті 11264. Щоб відновити втрачений час та збільшити соціальний захист і всім разом сформувати цільові кошти на підтримку дітей та сімей. Вигода від цих коштів для кожної сім'ї перевищує більше ніж в 10 разів саму суму інвестицій кожного», – пояснює народний депутат.

Сергій Гривко закликав суспільство ознайомитися із проблемою та відповісти на питання: «Як мотивувати громадян, щоб в більшості сімей було троє і більше дітей».

Проте така ініціатива не припала до душі суспільству. Зокрема, під дописом нардепа на Facebook чимало людей були обурені таким законопроєктом. Вони вважають, що саме зміни в країні можуть мотивувати жити в ній та народжувати дітей:

Всім чоловікам, які намагаються розпоряджатися тілом жінки, пропоную самим народжувати;

Це просто позорисько, а не ідея. Щоб люди почали народжувати не треба багато (окрім закінчення війни, звичайно). Достатньо лише, щоб ви і інші державні працівники перестали красти;

Ви або країна щось зробила, щоб у бездітних пар з'явились діти? Що скажете про ЛГБТ, їх ви віднесете до інвалідів чи з безпліддям?

Ваш ініціатива – це просто жах. І це приниження. Ви про це не думали? Мені довідку десь взяти – що не склалось особисте життя? Що не змогла завагітніти і не маю грошей на штучне запліднення. Що одинокій жінці усиновити дитину – практично неможливо.

Також користувачі натякали, що такий законопроєкт «повертає країну до СРСР».

Нагадаємо, народний депутат Сергій Гривко від партії «Слуга народу» пропонує запровадити «демографічний збір». Про це йдеться у зареєстрованому законопроєкті № 11264 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні».

Тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради про завершення демографічної реформи, встановлюється демографічний збір, платниками якого є всі фізичні особи – резиденти України віком від 21 до 58 років, крім осіб, визначених Податковим кодексом України.

Ставка збору становить: