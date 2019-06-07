  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Жорсткий вбивця, який завдав чоловіку 30 ножових поранень, отримав довічне

    • Розсилка
    Жорсткий вбивця, який завдав чоловіку 30 ножових поранень, отримав довічне

    Вбивство скоїв 33-річний раніше судимий чоловік

    Шевченківським районним судом Києва до довічного позбавлення волі засуджено чоловіка за вчинення жорсткого вбивства. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

    «Як встановлено слідством, 33-річний раніше судимий чоловік, перебуваючи за місцем мешкання знайомого, розпочав з ним конфлікт. Схопивши в руки ніж, зловмисник наніс товаришу понад тридцять проникаючих ножових поранень в різні частини тіла, від яких останній помер», - повідомили у прокуратурі.

    Згідно з матеріалами слідства, наступного дня після вбивства злочинець повернувся на місце вчинення злочину, щоб викрасти особисті речі загиблого.

    Вироком Шевченківського районного суду м. Києва зловмисника визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство) та засуджено до максимального покарання, передбаченого Кримінальним кодексом України - довічного позбавлення волі.

    До слова, у місті Сквира Київської області озброєна ножем п'яна жінка напала на бригаду екстреної медичної допомоги.

    Читайте також
    прокуратура Київ суд кримінал вбивство чоловік злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ