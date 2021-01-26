Жорстоке вбивство на Київщині: бабусю знайшли з пакетом на голові та кляпом у роті (фото, відео)

31-річна уродженка Луганщини зізналась у вбивстві жінки

У будинку в селі Людвинівка Макарівського району Київщини було виявлено скривавлене тіло 83-річної жінки. На голові у неї був поліетиленовий пакет, а в порожнині рота - кляп.

На місці злочину працювали оперативники Управління карного розшуку поліції Київщини, працівники Бучанського районного управління поліції, кінологи, криміналістична лабораторія. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Упродовж ночі тривала оперативна кропітка робота поліцейських: здійснили подвірний обхід села, опитали мешканців, відпрацювали обліки осіб, які вже мали проблеми із законом.

Поліцейські розглядали різні версії скоєння особливо тяжкого злочину. У буднику обстановка не була порушена, однак правоохоронці не виключали, що жінку могли вбити з метою збагачення.

Врешті в поле зору правоохоронців потрапила жінка, яка раніше вже притягувалась до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки саме в цієї пенсіонерки. Свого часу господиня відмовила у наданні житла для переселенки зі східної України, тому молодиця помстилася і викрала у неї гроші.

Вже вранці у відділі поліції 31-річна уродженка Луганщини надала поліцейським правдиві покази і зізналася у скоєному.

Як з’ясувалось, цього разу вона прийшла до бабусі в гості, а та пригадала крадіжку. Тоді й накинулась гостя на пенсіонерку, товкачкою завдала чисельні удари по голові. Знаряддя злочину викинула по дорозі додому, яке потім знайшли і вилучили поліцейські.

Зловмисниця затримана у порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Їй повідомлено про підозру у скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Щодо обрання запобіжного заходу для молодиці, правоохоронці звернуться до суду з клопотанням – тримання під вартою.