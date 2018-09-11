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    Жорстоке вбивство на Київщині: чоловік через ревнощі зарізав дружину

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    Будинок, в якому сталося вбивство - Жорстоке вбивство на Київщині: чоловік через ревнощі зарізав дружину
    Фото: Нацполіція
    Будинок, в якому сталося вбивство

    Під час словесної перепалки співмешканець напідпитку схопив кухонний ніж і завдав ним смертельні поранення жінці

    У селі Германівка Обухівського району Київської області сталося жорстоке вбивство. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    «До поліції столичної області зателефонував небайдужий житель села Германівка, що на Обухівщині, та повідомив про сварку у сусідньому будинку. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Обухівського відділу поліції. У помешканні правоохоронці виявили тіло 56-річної жінки з ознаками насильницької смерті: колото-різана рана шиї та проникаюче ножове поранення грудної клітки», - йдеться в повідомленні.

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    Встановлено, що між цивільним подружжям виникла сварка через ревнощі. Під час словесної перепалки співмешканець напідпитку схопив кухонний ніж і завдав ним смертельні поранення жінці.  

    Працівники поліції затримали нападника на місці злочину. Ним виявився 54-річний місцевий житель, який зізнався у скоєному злочині. Також на місці злочину вилучено знаряддя вбивства – ніж. 

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Наразі зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання і йому оголошена підозра. Триває слідство.  

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