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    Жорстоке вбивство в київському магазині: слідчі затримали підозрюваного (фото)

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    Камери зафіксували молодика, що прийшов до підвального приміщення магазину в кабінет адміністратора - Жорстоке вбивство в київському магазині: слідчі затримали підозрюваного (фото)
    Камери зафіксували молодика, що прийшов до підвального приміщення магазину в кабінет адміністратора
    Фото: Київська міська прокуратура

    Вбивцею виявився 26-річний чоловік, який є працівником мережі цього ж магазину

    Київською місцевою прокуратурою № 9 повідомлено про підозру 26-річному чоловіку, затриманому за фактом розбійного нападу та вбивства жінки-адміністратора магазину в Солом'янському районі столиці.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Нагадаємо, 2 жовтня у підвалі одного з магазинів по проспекту Відрадному працівники магазину виявили тіло 35-річної адміністраторки закладу з численними ножовими пораненнями. 

    За результатами проведеного розслідування, слідчими та оперативними співробітниками кримінального розшуку столичної поліції встановлено та затримано особу, причетну до вбивства жінки. Ним виявився 26-річний чоловік, який є працівником мережі цього ж магазину.

    Встановлено, що заздалегідь придбавши ніж, чоловік прийшов до підвального приміщення магазину у кабінет адміністратора, де зберігались грошові кошти. Коли зрозумів, що жінка його впізнала, почав наносити їй ножові поранення (всього близько 15 ударів) та з місця події втік. Речові докази, у тому числі ніж, зловмисник заховав поблизу місця вчинення злочину.

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    Жорстоке вбивство в київському магазині: слідчі затримали підозрюваного (фото)
    Жорстоке вбивство в київському магазині: слідчі затримали підозрюваного (фото)
    Жорстоке вбивство в київському магазині: слідчі затримали підозрюваного (фото)
    Жорстоке вбивство в київському магазині: слідчі затримали підозрюваного (фото)

    Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

    Досудове розслідування у кримінальному проваджені триває.

    прокуратура Київ кримінал вбивство розслідування жінка магазин
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