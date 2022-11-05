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Видимість обмежена. Київ зранку накрив густий туман

Альона Боженко
glavcom.ua
Видимість обмежена. Київ зранку накрив густий туман
Київ накрив щільний туман
фото: Главком

Фахівці просять водіїв бути обережними на дорогах

У Києві протягом ранку 5 листопаду спостерігається густий туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.

Наразі у столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, у суботу, 5 листопада, в Україні суттєві опади не передбачаються. Невеликі дощі пройдуть на Закарпатті, Івано-Франківщині та на сході країни: на Харківщині, Луганщині та Донеччині. 

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Теги: Київ

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