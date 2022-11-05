Видимість обмежена. Київ зранку накрив густий туман

Фахівці просять водіїв бути обережними на дорогах

У Києві протягом ранку 5 листопаду спостерігається густий туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.

Наразі у столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, у суботу, 5 листопада, в Україні суттєві опади не передбачаються. Невеликі дощі пройдуть на Закарпатті, Івано-Франківщині та на сході країни: на Харківщині, Луганщині та Донеччині.