Видимість обмежена. Київ зранку накрив густий туман
Фахівці просять водіїв бути обережними на дорогах
У Києві протягом ранку 5 листопаду спостерігається густий туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.
Наразі у столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, у суботу, 5 листопада, в Україні суттєві опади не передбачаються. Невеликі дощі пройдуть на Закарпатті, Івано-Франківщині та на сході країни: на Харківщині, Луганщині та Донеччині.
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