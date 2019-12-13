Змінено дату проведення новорічного параду в центрі Києва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У театралізованому параді візьмуть участь сотні учасників

Під час параду заборонять рух транспорту на вулиці Володимирській

Новорічний парад Borjomi New Year Parade перенесено з 21 на 22 грудня. Таке рішення прийнято, аби не створювати незручності для киян, адже 21 грудня (субота) – робочий день. Окрім того, всі охочі матимуть можливість взяти участь у цьому яскравому дійстві. Воно відбудеться у неділю, 22 грудня, із 14:00 до 16:00 у центрі столиці – від вулиці Володимирської до Софійської площі.

Театралізований парад включатиме феєрверки з метафану, 10-метрову платформу, сотні учасників у новорічному вбранні, запальну музика та конкурс на найкращий костюм. Про це повідомили в Департаменті культури.

Збір учасників о 14:00 біля парку Шевченка.

У зв’язку із цим 22 грудня із 13:30 до 16:00 заборонять рух транспорту на вулиці Володимирській (від перетину з бульваром Тараса Шевченка до будинку № 19).

Також під час монтажу/демонтажу святкової платформи та спеціальної огорожі параду заборонять паркування:

22 грудня із 00:00 до 15:00 – на вул. Володимирській зі сторони парку Тараса Шевченка навпроти червоного корпусу Національного університету України імені Тараса Шевченка і на вул. Володимирській біля будинків № 19 та № 21/20.

– на вул. Володимирській зі сторони парку Тараса Шевченка навпроти червоного корпусу Національного університету України імені Тараса Шевченка і на вул. Володимирській біля будинків № 19 та № 21/20. із 07:00 21 грудня до 23:30 22 грудня – на вул. Володимирській (від перетину із б-ром Тараса Шевченка до перетну з вул. Софіївською), уздовж парної сторони б-ру Тараса Шевченка (від перетину з вул. Терещенківською до перетину з вул. Володимирською).

Костюмовані паради є невід’ємним атрибутом святкування Нового року в багатьох країнах світу. Так, у Лондоні тисячі людей виходять на вулиці міста, щоб стати частиною найбільшої новорічної ходи у Європі. А парад у Гонконзі, присвячений Китайському Новому року, завжди супроводжується величною ходою із червоним драконом на чолі.

Як повідомлялося, офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах у Києві триватиме із 14 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у день святого Миколая.

Тематикою Нового року на Софійській площі стала відома на весь світ різдвяна історія про Лускунчика.

19 грудня о 17:00 святкування відкриватиме різдвяний парад, який пройде від Національної Опери України до Софійської площі. Після закінчення параду відбудеться офіційне засвічення ялинки.

Вартість іграшок й ілюмінації для центральної новорічної ялинки на Софійській площі в Києві становитиме 2,7 млн гривень.

Для проведення зимових масових заходів дорожники змінили схему руху транспорту в центрі столиці. Рух заборонено Володимирським проїздом – від Малої Житомирської до Михайлівської площі. Також обмежено рух правою смугою Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі.