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    Свято наближається: у суботу в Києві відкриються різдвяні ярмарки

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    Свято наближається: у суботу в Києві відкриються різдвяні ярмарки

    Святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах у Києві триватиме із 14 грудня до 19 січня

    У суботу, 14 грудня, розпочнуть роботу різдвяні ярмарки на Володимирському проїзді та Контрактовій площі у Києві.

    Про це повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Нагадаємо, що урочисте відкриття головної локації на Софійській площі відбудеться 19 грудня, де о 19:00 офіційно засвітять головну новорічну ялинку країни. Ялинку на Контрактовій площі, прикрашену цьогоріч за мотивами опішнянського гончарного мистецтва, урочисто засвітять о 18:00.

    Як відомо, тематикою Нового року на Софійській площі стала різдвяна історія про Лускунчика. Навколо ялинки розгорнеться восьмикінечна зірка з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика будуть «охороняти» ялинку разом із українськими козаками.

    На Контрактовій площі облаштують різдвяне європейське містечко в українських традиціях: тематика цього року – Опішня або традиційне гончарство із розписом Полтавського краю. Стилізоване оформлення підтримають тематичною програмою. Крім того, тут відкриють резиденцію святого Миколая.

    Раніше КМДА оприлюднила програму новорічних і різдвяних заходів у Києві.

    Для проведення зимових масових заходів дорожники змінили схему руху транспорту в центрі столиці. Рух заборонено Володимирським проїздом – від Малої Житомирської до Михайлівської площі. Також обмежено рух правою смугою Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі.

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