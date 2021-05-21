Епідемія, обшуки та святкові події: Кличко дав брифінг (відео)
Столичний голова розповів про стан справ у Києві
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.
Міський голова, зокрема, поінформував:
- на скільки збільшилася кількість хворих на Covid-19 у Києві;
- скільки хворих на коронавірус перебувають у столичних лікарнях;
- скільки киян померли від коронавірусу;
- скільки людей вакцинували в столиці;
- про особливості проведення ЗНО та свята останнього дзвоника в місті;
- як столиця відзначатиме День міста;
- щодо обшуків на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА.
Як повідомлялося, за минулу добу, 20 травня, у Києві коронавірус виявлено у 453 людей, померли 11 осіб.
Нагадаємо, в ході пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський розповів журналістам про свої стосунки з мером столиці Віталієм Кличком. З розповіді президента стало зрозумілим, що Зеленський уникає зустрічі з київським міським головою, який нібито «постійно дзвонить, приходить і записується на прийом».
У відповідь Кличко заявив, щоб без призначених зустрічей не приходить до Офісу президента і не мав зустрічі з Володимиром Зеленським уже пів року.