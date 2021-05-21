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    Епідемія, обшуки та святкові події: Кличко дав брифінг (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко щотижня проводить онлайн-брифінги - Епідемія, обшуки та святкові події: Кличко дав брифінг (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко щотижня проводить онлайн-брифінги
    Фото: пресслужба мера Києва

    Столичний голова розповів про стан справ у Києві

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.

    Міський голова, зокрема, поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість хворих на Covid-19 у Києві;
    • скільки хворих на коронавірус перебувають у столичних лікарнях;
    • скільки киян померли від коронавірусу;
    • скільки людей вакцинували в столиці;
    • про особливості проведення ЗНО та свята останнього дзвоника в місті;
    • як столиця відзначатиме День міста;
    • щодо обшуків на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 20 травня, у Києві коронавірус виявлено у 453 людей, померли 11 осіб.

    Нагадаємо, в ході пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський розповів журналістам про свої стосунки з мером столиці Віталієм Кличком. З розповіді президента стало зрозумілим, що Зеленський уникає зустрічі з київським міським головою, який нібито «постійно дзвонить, приходить і записується на прийом».

    У відповідь Кличко заявив, щоб без призначених зустрічей не приходить до Офісу президента і не мав зустрічі з Володимиром Зеленським уже пів року.

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    Теги: Віталій Кличко Київ свята КМДА коронавірус
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    Епідемія, обшуки та святкові події: Кличко дав брифінг (відео)