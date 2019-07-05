Знову поламалися? У Києві третій день скасовуються рейси міської електрички



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У Київпастрансі кажуть, що рейси скасовуються з технічних причин

Сьогодні, 5 липня, «Київпастранс» знову вніс зміни у роботу міської електрички.

Так, було скасовано шість рейсів електрички. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

«У ранковий час з технічних причин скасовані наступні рейси міської електрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421. Перепрошуємо за незручності, безпека пасажирів в пріоритеті», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у четвер, 4 липня, вранці було скасовано дев’ять рейсів міської електрички.

3 липня вранці також було скасовано дев’ять рейсів міської електрички.

А ввечері 4 липня було скасовано п’ять рейсів.

Як повідомлялося, 19 червня після першого етапу реконструкції відкрили оновлену станцію міської електрички «Вишгородська». Там облаштовано підходи та під’їзди до пропускного пункту, зведено мостовий перехід, укріплено схил та облаштовано пандус. Встановлено ліфт для маломобільних груп населення, фем-покриття для осіб з вадами зору, інформаційні стенди зі шрифтом Брайля, пандуси для підйому, функціонує безкоштовний WI-FI тощо. На станції встановлено сучасні турнікети, які дозволятимуть розраховуватися усіма доступними інструментами, які нині є у громадському транспорті столиці.