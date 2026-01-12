Головна Київ Новини
Золоті чи вже ні? Як змінилися ціни на яйця у столичних супермаркетах після свят

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Золоті чи вже ні? Як змінилися ціни на яйця у столичних супермаркетах після свят
Ціна на нефасовані яйця у мережі «Велмарт»
фото: glavcom.ua

Від 48 до 122 грн: порівняння вартості десятка в популярних супермаркетах

Після новорічного марафону українські споживачі уважніше стежать за цінниками в магазинах, адже святкове застілля традиційно «підчистило» сімейні бюджети, тож січень для багатьох став місяцем економії. Одним із найбільш затребуваних продуктів залишаються курячі яйця. «Главком» вирішив перевірити, чи знизилися ціни після святкового ажіотажу та скільки коштує десяток у популярних торговельних мережах столиці станом на 9 січня.

«Велмарт»: вигідна пропозиція для тих, хто купує багато

Традиційно найнижчу ціну пропонують супермаркети на яйця без пакування, які продаються поштучно або лотками по 30 штук. У мережі «Велмарт» наразі діють такі ціни:

  • Категорії С0 (найбільші) та С1 продаються за єдиною ціною – 54,30 грн за десяток.
  • Категорія С2 (дрібніші) обійдеться ще дешевше – 47,90 грн за десяток.
Ціна на нефасовані яйця категорії С2 у мережі «Велмарт»
Ціна на нефасовані яйця категорії С2 у мережі «Велмарт»
фото: glavcom.ua
Нефасовані яйця категорії СО і С1 у мережі «Велмарт» мають однакову ціну
Нефасовані яйця категорії СО і С1 у мережі «Велмарт» мають однакову ціну
фото: glavcom.ua

Це одна з найнижчих пропозицій на ринку для тих, хто не хоче переплачувати за бренд та картонну упаковку.

Водночас фасована продукція відомих марок у цій же мережі коштує відчутно дорожче. Наприклад, яйця під власною маркою «Хіт-продукт» категорії СВ (відбірні) вартують 101,93 грн за десяток. Продукція торгової марки «Квочка» категорії СВ пропонується по 104,89 грн. Яйця бренду «Ясенсвіт» (розмір L) коштують 85,29 грн, а «Квочка» першої категорії наразі доступна за акційною ціною 69,99 грн.

Яйця від молодих курочок коштують 95,99 грн за 15 шт.
Яйця від молодих курочок коштують 95,99 грн за 15 шт.
фото: glavcom.ua
«Квочка» першої категорії у «Велмарті»
«Квочка» першої категорії у «Велмарті»
фото: glavcom.ua
«Cправжні велетні» від «Ясенсвіт» у «Велмарті»
«Cправжні велетні» від «Ясенсвіт» у «Велмарті»
фото: glavcom.ua
Яйця під власною маркою «Хіт-продукт» категорії СВ у «Велмарті»
Яйця під власною маркою «Хіт-продукт» категорії СВ у «Велмарті»
фото: glavcom.ua
Яйця торгової марки «Квочка» розмір XL у «Велмарті»
Яйця торгової марки «Квочка» розмір XL у «Велмарті»
фото: glavcom.ua

Ціни на яйця у «Сільпо» 

У мережі «Сільпо» на момент моніторингу були відсутні великі лотки на 30 штук. Асортимент фасованої продукції представлений кількома позиціями, зокрема дитячі яйця «Супер ко-ко» (категорія С1) пропонують за 79,49 грн за десяток, а «Ясенсвіт» (розмір S-L) коштують 99 грн за дюжину (12 штук). Яйця під власною маркою «Повна чаша» (1 категорія) реалізуються по 109 грн за упаковку з 15 штук. Марка «Премія» (категорія «поважний розмір») обійдеться покупцям у 83,99 грн за десяток. Також у наявності є спеціальна пропозиція «Ясенсвіт для духмяних пирогів» за ціною 122 грн за 15 штук та продукція бренду «Свіжак» (категорія СО) за 82,99 грн за десяток.

Яйця «Супер ко-ко для дітей» у «СІльпо»
Яйця «Супер ко-ко для дітей» у «СІльпо»
фото: glavcom.ua
Продукція бренду «Свіжак» у «Сільпо»
Продукція бренду «Свіжак» у «Сільпо»
фото: glavcom.ua
Марка «Премія» (категорія «поважний розмір») обійдеться покупцям у 83,99 грн за десяток
Марка «Премія» (категорія «поважний розмір») обійдеться покупцям у 83,99 грн за десяток
фото: glavcom.ua
Яйця «Ясенсвіт» продаються в упаковці по 15 шт.
Яйця «Ясенсвіт» продаються в упаковці по 15 шт.
фото: glavcom.ua
Яйця під власною маркою «Повна чаша»
Яйця під власною маркою «Повна чаша»
фото: glavcom.ua
«Ясенсвіт для духмяних пирогів» за ціною 122 грн за 15 штук
«Ясенсвіт для духмяних пирогів» за ціною 122 грн за 15 штук
фото: glavcom.ua

Яйця у супермаркеті «Варус»

У мережі «Варус» покупці також можуть знайти вигідні пропозиції при купівлі великих обсягів. Зокрема, яйця в лотках по 30 штук категорії С0 коштують 57,90 грн за десяток. Для тих, хто шукає максимальну економію, столові яйця другої категорії С2 пропонуються за ціною 47,90 грн за десяток.

Асортимент фасованої продукції у «Варусі» представлений такими позиціями:

  • «Від Доброї курки»: мережа пропонує широку лінійку цього бренду. Категорія С2 коштує 69,80 грн, перша категорія (С1) — 69,90 грн, а відбірні яйця (С0) обійдуться у 79,70 грн.
  • «Ясенсвіт»: продукція категорії С1 та різновагові яйця (10 шт.) коштують 79,90 грн.
  • «Київська»: велика упаковка на 15 штук (категорія С1) реалізується за ціною 99,90 грн.
Ціна на яйця на сайті мережі супермаркетів «Варус»
Ціна на яйця на сайті мережі супермаркетів «Варус»
скриншот

 

Огляд цін у мережі «Варус»
Огляд цін у мережі «Варус»
фото: glavcom.ua

Вартість яєць  у «Форі»

У магазинах мережі «Фора» найнижчий цінник встановлено на різновагові яйця «Ясенсвіт» Mixed – 59,00 грн за десяток. Продукція під власною маркою «Зірковий вибір» категорії С1 вартує 68,90 грн, а категорія С0 – 79,70 грн.

Також у мережі можна знайти більш дорогі цінові пропозиції. Зокрема, «Ясенсвіт» (С1) обійдеться у 80,60 грн, а бренд «Квочка» пропонує категорію Premium (С0) за 84,90 грн та відбірні яйця XL (СВ) за 92,90 грн. Найдорожчою позицією в мережі є яйця «Від доброї курки» («Формула здоров'я») за ціною 94,90 грн. Також в асортименті є великі пакування бренду «Київська» (20 шт. категорії С1) за 169,90 грн. 

Огляд цін у мережі «Фора»
Огляд цін у мережі «Фора»
скриншот
У мережі «Фора» широкий діапазон цін
У мережі «Фора» широкий діапазон цін
скриншот
Ціни на яйця у мережі «Фора»
Ціни на яйця у мережі «Фора»
скриншот
Упаковка більша, але ціна не нижча
Упаковка більша, але ціна не нижча
скриншот

Пропозиції в мережі «Атб»

У найбільшій торговельній мережі країни «АТБ» найбільш бюджетним варіантом є яйця першої категорії під власною маркою «Своя лінія» – їх можна придбати за 68,90 грн. Та сама категорія С1 від бренду «Це-яйце! Полтавське» коштує 70,50 грн, а від відомого виробника «Ясенсвіт» – 75,90 грн.

Для тих, хто віддає перевагу вищим категоріям та відбірній продукції, цінники в «АТБ» наступні:

  • «Своя лінія» (вища категорія) вартує 79,70 грн.
  • «Це-яйце! Полтавське» (вища категорія) обійдеться у 82,60 грн.
  • «Квочка» першої категорії пропонується за 82,90 грн, а позиція «Домашнє» від цього ж бренду коштує 87,70 грн.
    Найбільші яйця від «Ясенсвіт» («Справжні велетні») реалізуються по 85,30 грн за десяток.
Ціни на яйця у мережі «Атб»
Ціни на яйця у мережі «Атб»
скриншот
Ціни на яйця у мережі «Атб»
Ціни на яйця у мережі «Атб»
скриншот
Ціни на яйця у мережі «Атб»
Ціни на яйця у мережі «Атб»
скриншот

Отже, хоча загальний рівень цін на яйця залишається «кусачим», раціональний підхід дозволяє скоротити витрати майже вдвічі. Для цього споживачам варто відмовитися від переплати за картонну упаковку та відомі торгові марки на користь вагового товару або великих фасовок.

Нагадаємо, на українському ринку помітно впали ціни на картоплю, а також попит на неї. Хоча фермери сподівалися, що напередодні свят попит зросте, овоч все одно не зріс в ціні. Повідомляється, що компанії не підвищують ціни на картоплю, тому що на це немає причин, тобто попиту. Відносно й немає збільшення закупівель. Сьогодні картоплю можна придбати орієнтовно за 6-12 грн за кг. Цей показник є меншим за ціни на минулому тижні на 10%.

