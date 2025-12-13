Де у Києві купити продуктові товари 13-14 грудня: адреси ярмарків

На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста

Цього тижня у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Зокрема, у суботу 13 грудня ярмаркі заплановано у:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);

Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);

Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинському районі – вул. Мирослава Поповича, 10;

Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина.

У неділю, 14 грудня, ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (нова назва – вул. Ігоря Юхновського) в межах вулиць Райдужної та Старосільської, вул. Андрія Малишка (навпроти ТЦ «Дитячий світ»);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Як повідомлялося раніше, на Бессарабському ринку тривають роботи з облаштування торговельної зали сучасним холодильним і торговельно-технологічним обладнанням.

