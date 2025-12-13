Головна Київ Новини
Де у Києві купити продуктові товари 13-14 грудня: адреси ярмарків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Де у Києві купити продуктові товари 13-14 грудня: адреси ярмарків
На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
фото: КМДА

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста

Цього тижня у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Зокрема, у суботу 13 грудня ярмаркі заплановано у:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
  • Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);  
  • Святошинському районі – вул. Мирослава Поповича, 10;
  • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина.

У неділю, 14 грудня, ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (нова назва – вул. Ігоря Юхновського) в межах вулиць Райдужної та Старосільської, вул. Андрія Малишка (навпроти ТЦ «Дитячий світ»);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Як повідомлялося раніше, на Бессарабському ринку тривають роботи з облаштування торговельної зали сучасним холодильним і торговельно-технологічним обладнанням.

Нагадаємо, фірмові магазини кондитерської фабрики Roshen пропонують покупцям цукерки, ціна яких вражає. Ласощі Gianduja коштують 1549 гривень за кілограм. Журналісти «Главкома» продегустували цукерки Gianduja та розповіли, чим вони особливі. 

Теги: Київ ярмарок продукти

