Ціни на їжу в Європі: де найдешевший та найдорожчий продуктовий кошик

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Ціни на їжу в Європі: де найдешевший та найдорожчий продуктовий кошик
Швейцарія залишається найдорожчою країною в Європі за вартістю продуктів
фото із відкритих джерел

Вартість продовольчого кошика в ЄС дуже варіюється

Ціни на продукти в Європі демонструють значний розкид, згідно з останніми даними Євростату за 2024 рік. Для порівняння використовується Індекс рівня цін, де середня вартість продовольчого кошика в усьому Євросоюзі приймається за 100 умовних одиниць. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Продукти харчування становлять у середньому 11,9% витрат домогосподарств у ЄС, але в деяких країнах, приміром  Румунія, ця частка сягає 20%.

Швейцарія залишається найдорожчою країною в Європі за вартістю продуктів: ціни там на 61,1% вищі, ніж у середньому по ЄС, що відповідає умовній вартості 161,1 євро за стандартний кошик. За Швейцарією йдуть ще дві країни Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) – Ісландія (146,3 євро) та Норвегія (130,6 євро).

Серед країн-членів ЄС найвищий рівень цін зафіксовано у Люксембурзі (125,7 євро), де продукти дорожчі на 25,7% порівняно із середнім показником.

Найнижча вартість продуктів серед 36 європейських держав – у Північній Македонії (73 євро), що на 27% дешевше, ніж у середньому по ЄС. А в межах Євросоюзу найдешевше харчуватися у Румунії (74,6 євро), де ціни на продукти на 25,4% нижчі за середньоєвропейські. Ціни на продукти харчування у Південно-Східній Європі та на Західних Балканах, як правило, найнижчі. Окрім Румунії та Північної Македонії, значно нижчі за середній показник ЄС ціни зафіксовано у Туреччині (75,7 євро), Боснії і Герцеговині (82,5 євро), Чорногорії (82,6 євро) та Болгарії (87,1 євро). Сербія та Албанія також дешевші, ніж у середньому по ЄС.

У Західній Європі ціни зазвичай вищі. Наприклад, ціни на продукти мінімум на 10% вищі за середні по ЄС у Данії, Ірландії, Франції, Австрії та на Мальті. Серед «великої четвірки» ЄС ціни вищі за середні в Італії та Німеччині, тоді як Іспанія (94,6 євро) на 5,4% дешевша за середній показник по блоку.

До слова, індекс продуктових цін, складений Deutsche Bank Research Institute, демонструє, в яких європейських містах у 2025 році типовий продуктовий кошик коштуватиме найдорожче. 

