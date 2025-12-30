Поставки російської нафти в Індію впали до трирічного мінімуму

Найбільший імпортер тимчасово призупинив закупівлі після американських санкцій

Поставки нафти з РФ в Індії в грудні можуть досягти найнижчого рівня за три останні роки. Проте обсяги, можливо, зростуть на початку наступного року після відновлення закупівель найбільшим НПЗ. Про це повідомляє Bloomberg.

Аналітики зазначають, що поставки у грудні становитимуть близько 1,1 млн барелів на день – найнижчий показник з листопада 2022 року. Це все ж вище прогнозу індійських чиновників на початку місяця після останніх обмежень США на російські енергоносії.

Попит Індії на російську нафту останніми місяцями знизився через посилений контроль США за торгівлею, нагадав ЗМІ.

Поставки впали в липні, а потім частково відновилися, коли деякі нафтопереробні заводи, зокрема Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp., повернулися до закупівель за зниженими цінами.

Найбільший імпортер індійська компанія Reliance призупинила закупівлі після санкцій США проти Роснефти та Лукойла наприкінці жовтня, але тепер відновила закупівлі у постачальників, які не входять до санкційного списку.

Російська нафта використовується на заводі Reliance Jamnagar у Гуджараті для внутрішнього ринку.

Поставки у другому тижні грудня сповільнилися до 712 тис. барелів на день, а потім зросли. Індійські чиновники прогнозували 800 тис. барелів на день.

«Зниження грудневого імпорту відбулося після паузи з боку Reliance, а також через менші потоки до терміналу Mundra HPCL-Mittal Energy Ltd. і Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd., яка цього місяця вперше з вересня 2022 року не закупила жодної барелі», – сказано в матеріалі.

Додатковий імпульс поставкам може надати Nayara Energy Ltd., яка планує відкласти планове обслуговування заводу Вадінар, що потенційно дозволить збільшити закупівлі російської сирої нафти.

Нагадаємо, що нещодавно світові ціни на нафту продемонстрували зростання після того, як тривалі переговори між США та Україною у Флориді не привели до миттєвого дипломатичного прориву.