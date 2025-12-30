Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Поставки російської нафти в Індію впали до трирічного мінімуму

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Поставки російської нафти в Індію впали до трирічного мінімуму
Попит Індії на російську нафту падає через санкції США
фото з відкритих джерел

Найбільший імпортер тимчасово призупинив закупівлі після американських санкцій

Поставки нафти з РФ в Індії в грудні можуть досягти найнижчого рівня за три останні роки. Проте обсяги, можливо, зростуть на початку наступного року після відновлення закупівель найбільшим НПЗ. Про це повідомляє Bloomberg.

Аналітики зазначають, що поставки у грудні становитимуть близько 1,1 млн барелів на день – найнижчий показник з листопада 2022 року. Це все ж вище прогнозу індійських чиновників на початку місяця після останніх обмежень США на російські енергоносії.

Попит Індії на російську нафту останніми місяцями знизився через посилений контроль США за торгівлею, нагадав ЗМІ.

Поставки впали в липні, а потім частково відновилися, коли деякі нафтопереробні заводи, зокрема Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp., повернулися до закупівель за зниженими цінами.

Найбільший імпортер індійська компанія Reliance призупинила закупівлі після санкцій США проти Роснефти та Лукойла наприкінці жовтня, але тепер відновила закупівлі у постачальників, які не входять до санкційного списку.

Російська нафта використовується на заводі Reliance Jamnagar у Гуджараті для внутрішнього ринку.

Поставки у другому тижні грудня сповільнилися до 712 тис. барелів на день, а потім зросли. Індійські чиновники прогнозували 800 тис. барелів на день.

«Зниження грудневого імпорту відбулося після паузи з боку Reliance, а також через менші потоки до терміналу Mundra HPCL-Mittal Energy Ltd. і Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd., яка цього місяця вперше з вересня 2022 року не закупила жодної барелі», – сказано в матеріалі.

Додатковий імпульс поставкам може надати Nayara Energy Ltd., яка планує відкласти планове обслуговування заводу Вадінар, що потенційно дозволить збільшити закупівлі російської сирої нафти.

Нагадаємо, що нещодавно світові ціни на нафту продемонстрували зростання після того, як тривалі переговори між США та Україною у Флориді не привели до миттєвого дипломатичного прориву.

Читайте також:

Теги: нафта росія ціни Індія переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Семеро українських дітей, викрадених Росією, повернулися до своїх родин
Перша леді США допомогла повернути викрадених Росією українських дітей
4 грудня, 17:52
Стефанішина підкреслила, що ці гарантії мають бути незмінними і не підлягати скасуванню в будь-який момент історії.
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
Плетенчук розповів, що ЗСУ провели багаторівневу операцію зі знищення підводного човна РФ
Військово-Морські Сили ЗСУ розкрили деталі атаки на підводний човен РФ у Новоросійську
16 грудня, 14:13
Безпілотники атакували Краснодарський край
Дрони атакували Краснодарський край: зафіксовано пожежу на НПЗ
17 грудня, 04:08
Зеленський каже, якщо Путін гальмуватиме мирні переговори, то США тиснутимуть на Росію значно сильніше
Президент: Економіка РФ неспроможна продовжувати війну в тих обсягах, які були до цього
18 грудня, 10:31
Володимир Зеленський мав розмову з Александром Стуббом
«Все було дуже конструктивно». Зеленський зробив заяву про переговори у США
1 грудня, 11:48
Путін назвав вимкнення інтернету заходом для зменшення загроз з боку дронів
Путін пояснив росіянам, чому їм необхідно вимикати інтернет
19 грудня, 19:59
Вітакер впевнений, що подальша війна не має сенсу, оскільки вона виснажує ресурси України та Росії
Посол США в НАТО назвав продовження війни «абсолютно безглуздим» для України та РФ
19 грудня, 23:57
ЗСУ утримують місто, але рельєф ускладнює оборону Гуляйполя
Гуляйполе в сірій зоні: українські війська борються з рельєфом та ворогом
Вчора, 16:48

Економіка

Поставки російської нафти в Індію впали до трирічного мінімуму
Поставки російської нафти в Індію впали до трирічного мінімуму
Болгарія за крок до євро: тіньовий капітал штурмує банки, ціни на житло злетіли
Болгарія за крок до євро: тіньовий капітал штурмує банки, ціни на житло злетіли
Сирія представила деноміновану валюту після падіння режиму Асада
Сирія представила деноміновану валюту після падіння режиму Асада
Американська Citigroup йде з Росії зі збитками в $1,2 млрд
Американська Citigroup йде з Росії зі збитками в $1,2 млрд
Рівень песимізму серед французів досяг історичного максимуму
Рівень песимізму серед французів досяг історичного максимуму
Кінець виноградників у Німеччині? Фермери б’ють на сполох через найгіршу кризу за десятиліття
Кінець виноградників у Німеччині? Фермери б’ють на сполох через найгіршу кризу за десятиліття

Новини

Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua