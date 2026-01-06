Закупівля продуктів за завищеними цінами: перед судом постане посадовиця столичного інтернату

Фахівчиня з публічних закупівель Святошинського психоневрологічного інтернату обвинувачується у систематичному завищенні цін на продукти харчування

Проведені експертизи встановили, що продукція закуповувалася за ціною, завищеною у півтора рази порівняно з ринковою

У столиці перед судом постане фахівчиня з публічних закупівель Святошинського психоневрологічного інтернату. Жінка обвинувачується у систематичному завищенні цін на продукти харчування для підопічних закладу, що завдало бюджету Києва значних збитків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що злочин було викрито у грудні минулого року року слідчими Святошинського управління поліції. За даними слідства, у 2024 році фахівчиня з публічних закупівель Святошинського психоневрологічного інтернату, який підпорядковується КМДА, уклала договір із приватним підприємцем на постачання продуктів, зокрема твердого сиру, для харчування підопічних закладу.

«Проведені експертизи встановили, що продукція закуповувалася за ціною, завищеною у півтора рази порівняно з ринковою», – повідомили у поліції.

За даними слідства, упродовж року до інтернату було поставлено понад 3,2 тонни сиру, внаслідок чого столичному бюджету завдано збитків на суму більш ніж 560 тис. грн. Вказані кошти незаконно перераховувалися на рахунок підприємця, який здійснює оптову торгівлю продуктами харчування.

Слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для державних інтересів.

Наразі обвинувальний акт поліцейські скерували до суду. Обвинуваченій загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру працівниці управління освіти Дніпровської райдержадміністрації та підприємцю, який постачав товари для навчальних закладів району. Їх підозрюють у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Слідством установлено, що посадовиця, відповідальна за проведення закупівель, вступила у змову з підрядником і прописала умови тендеру під його компанію. Використавши підроблені документи, підприємець став переможцем торгів і поставив фарбу для закладів освіти за завищеною на 360 тис. грн вартістю.