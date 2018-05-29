Зоряні спікери, концерт, розваги: на Співочому полі пройшов фестиваль Big Family Fest (фото)

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Фестиваль Big Family Fest на Співочому полі

Фестиваль сімейних цінностей зібрав тисячі відвідувачів

26 травня на Співочому полі відбувся Open Air фестиваль Big Family Fest з цікавими розвагами для дітей, зоряними спікерами та фіналом Ліги чемпіонів на великому екрані.

Фестиваль зібрав в одному місці масу активностей і розваг, які були цікаві і дітям, і батькам у великому місті.

Діти із задоволенням брали участь в майстер-класах: малювали, плели і займалися гончарством. Підлітки грали в футбол разом з гравцями «Арсеналу».

У цей час батьки спілкувалися з відомими спікерами.

Дієтолог Сніжана Фус поділилася секретами правильного харчування і розповіла, як відмова від цукру впливає на зовнішність.

Телеведуча Сніжана Єгорова переконувала присутніх, чому дітей повинні виховувати батьки, а не шкільні вчителі.

Відомий психолог Дмитро Карпачов радив українкам відійти від заповіді «наварено-прибрано-попрано» і стати щасливою, щоб власним прикладом надихати дітей.

Телеведуча Леся Никитюк у своєму виступі акцентувала на лайфхаках бюджетних подорожей.

«Ми вперше провели сімейний фестиваль, де діти і дорослі могли цілий день брати участь у різних активностях. Співоче поле зараз - це креативна зона в центрі Києва для всієї родини - з мотузковим парком, лаунж-зонами і тьюбінг-гірками для катання», - говорить Денис Погорілко, керівник компанії Grand event, оператор Співочого поля (Печерський ландшафтний парк).

Фінальною крапкою вечора став концерт групи «Скай» та перегляд фіналу Ліги чемпіонів на великому екрані.

Фестиваль на відкритому повітрі зібрав більше десяти тисяч відвідувачів.

Дивіться також фоторепортаж із фестивалю.