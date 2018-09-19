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    Новини

    Зупинка транспорту «Інтернаціональна площа» змінила назву

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    Інтернаціональну площу перейменовано у площу Валерія Марченка - Зупинка транспорту «Інтернаціональна площа» змінила назву
    Інтернаціональну площу перейменовано у площу Валерія Марченка

    Київпастранс впорядковує назви зупинок громадського транспорту

    У вівторок, 18 вересня, з метою впорядкування назв зупинок громадського транспорту було перейменовано зупинку «Інтернаціональна площа» на «Площа Валерія Марченка». Про це повідомляє комунальне підприємства «Київпастранс».

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    • для тролейбусів маршрутів №№ 5,26,35,92Н та автобусів маршруту №32 по вул. Маршала Гречка в обох напрямках;
    9_22

    • для тролейбусів маршрутів №16,23 по вул. Стеценка  в напрямку вул. Академіка Туполєва та по вул. Ігоря Турчина в напрямку Лук’янівської площі;
    10_14

    • для автобусів маршрутів №№14,90 по вул. Стеценка в обох напрямках руху.
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    Раніше повідомлялося, що 3 5 вересня 2018 року з метою впорядкування назв зупинок громадського транспорту перейменувалися три зупинки.

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