Зупинка транспорту «Інтернаціональна площа» змінила назву



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Інтернаціональну площу перейменовано у площу Валерія Марченка

Київпастранс впорядковує назви зупинок громадського транспорту

У вівторок, 18 вересня, з метою впорядкування назв зупинок громадського транспорту було перейменовано зупинку «Інтернаціональна площа» на «Площа Валерія Марченка». Про це повідомляє комунальне підприємства «Київпастранс».

для тролейбусів маршрутів №№ 5,26,35,92Н та автобусів маршруту №32 по вул. Маршала Гречка в обох напрямках;

для тролейбусів маршрутів №16,23 по вул. Стеценка в напрямку вул. Академіка Туполєва та по вул. Ігоря Турчина в напрямку Лук’янівської площі;

для автобусів маршрутів №№14,90 по вул. Стеценка в обох напрямках руху.

Раніше повідомлялося, що 3 5 вересня 2018 року з метою впорядкування назв зупинок громадського транспорту перейменувалися три зупинки.