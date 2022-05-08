Звання Героя України посмертно присвоєно льотчику, який захищав Київ

Раніше Олег Гегечкорі був нагороджений орденами «За мужність» II ступеня

Президент Володимир Зеленський оголосив про надання звання Героя України вертолітнику ЗСУ Олегові Гегечкорі, який загинув у березні, обороняючи Київ. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

«Звання Героя України присвоєно полковнику Гегечкорі Олегу Іродійовичу (посмертно), командиру вертолітної ескадрильї 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України«, – сказав Зеленський.

Гегечкорі було 50 років. Він народився 9 січня 1972 року. Навчався у вертолітному училищі в місті Кременчук на Полтавщині. Загинув 8 березня 2022 року, захищаючи столицю – його вертоліт збили російські загарбники на Київщині. Похорон відбувся 8 квітня в Кременчуці.

Олег Гегечкорі – кримчанин, син військового льотчика. Служив в окремій бригаді армійської авіації на Херсонщині. За штурвалом провів більше 20 років, готував до самостійних польотів курсантів. Побував у багатьох гарячих точках, зокрема, брав участь в АТО на Донбасі.

Раніше Олег Гегечкорі був нагороджений орденами «За мужність» ІІ ступеня.

Залишилися дружина та двоє дітей.

Раніше президент України Володимир Зеленський відзначив українських військових нагородами. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був відзначений нагородою перший кавалер «Хреста бойових заслуг».