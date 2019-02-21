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    З'явилися подробиці щодо вибуху на полігоні під Києвом

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    З'явилися подробиці щодо вибуху на полігоні під Києвом

    На полігоні у Київській області за однією з версій вибухнула граната

    На полігоні в Київській області, за попередніми даними, вибухнула граната. Про це в четвер, 21 лютого, пише УНН з посиланням на військову прокуратуру. 

    «За однією з версій, вибухнула ручна граната. Військові розчищали полігон. Швидше за все, там вони і знайшли гранату», - повідомив співрозмовник ЗМІ. 

    Також стало відомо, що у військових, які постраждали внаслідок вибуху, осколкові травми. 

    «У військових осколкові травми тулуба, ніг і рук, стан стабільний», - повідомили в прокуратурі. 

    Нагадаємо, 21 лютого двоє військовослужбовців строкової служби отримали травми внаслідок підриву невідомого вибухового предмета на полігоні в Київській області.

    Раніше Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що 21 лютого було попереджено спробу підпалу на одному з арсеналів ЗСУ.  Як зазначається, загрозу було оперативно ліквідовано. Жодних наслідків не було зафіксовано. Наразі тривають невідкладні слідчі дії правоохоронних органів.

    У грудні 2018 року на території Міжнародного центру миротворчості і безпеки (територія Яворівського полігону) солдат-резервіст поранив військовослужбовця під час навчань.

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