З'явилися подробиці щодо вибуху на полігоні під Києвом



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На полігоні у Київській області за однією з версій вибухнула граната

На полігоні в Київській області, за попередніми даними, вибухнула граната. Про це в четвер, 21 лютого, пише УНН з посиланням на військову прокуратуру.

«За однією з версій, вибухнула ручна граната. Військові розчищали полігон. Швидше за все, там вони і знайшли гранату», - повідомив співрозмовник ЗМІ.

Також стало відомо, що у військових, які постраждали внаслідок вибуху, осколкові травми.

«У військових осколкові травми тулуба, ніг і рук, стан стабільний», - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, 21 лютого двоє військовослужбовців строкової служби отримали травми внаслідок підриву невідомого вибухового предмета на полігоні в Київській області.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що 21 лютого було попереджено спробу підпалу на одному з арсеналів ЗСУ. Як зазначається, загрозу було оперативно ліквідовано. Жодних наслідків не було зафіксовано. Наразі тривають невідкладні слідчі дії правоохоронних органів.

У грудні 2018 року на території Міжнародного центру миротворчості і безпеки (територія Яворівського полігону) солдат-резервіст поранив військовослужбовця під час навчань.