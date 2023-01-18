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Авіакатастрофа у Броварах: фото зруйнованого дитсадочка

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Авіакатастрофа у Броварах: фото зруйнованого дитсадочка
Зранку 18 січня на Київщині поблизу садочка та багатоповерхівки впав вертоліт
фото з відкритих джерел

На місці трагедії триває рятувальна операція

У мережі з'явилася світлина зруйнованого дитсадочка, унаслідок падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині.

Як відомо, унаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

Станом на 11 годину відомо про 18 загиблих, троє серед яких – діти.

Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил: деталі (фото, відео). Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. 

До слова, влада повідомила подробиці про падіння гвинтокрила. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.

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