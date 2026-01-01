Театр Франка вшанував пару своїх відданих глядачів, вбиту росіянами рік тому

Ігор Зима зі своєю дружиною Олесею Сокур були постійними глядачами театру Франка

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка вшанував пару своїх відданих глядачів, науковців Олесю Сокур та Ігоря Зиму, яких рік тому вбила Росія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис театру у Facebook.

«Рік тому Росія вбила хороших друзів та постійних глядачів нашого театру – подружжя науковців Олесю Сокур та Ігоря Зиму. Того дня вони збиралися до нас на виставу «Наталка Полтавка». Сьогодні у глядацькій залі Театру Франка два порожні місця...», – йдеться у дописі.

фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка/Facebook

Театр додав: «Ми не знали всіх їхніх мрій. Не чули всіх їхніх розмов. Не бачили, як вони сміялися на кухні вранці. Але ми відчуваємо втрату так, ніби стоїмо у їхній порожній квартирі, де все на своїх місцях – тільки їх немає. Вічна пам’ять Олесі та Ігорю. Двом закоханим чия присутність була світлом, а тепер стала темрявою».

Нагадаємо, 1 січня 2025 року росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків БпЛА на будинок у Печерському районі загинув науковець Ігор Зима зі своєю дружиною Олесею Сокур. Вони були постійними глядачами театру Франка. 1 січня подружжя планувало відвідати виставу.