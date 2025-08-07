Головна Спорт Новини
Смерть футболіста «Зорі» Білоцерковця: стала відома причина

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко

6 серпня, на 26-му році, обірвалося життя півзахисника луганської «Зорі» Володимира Білоцерковця

Бурбас: Білоцерковця знайшли під вікном висотки, мешкав він нібито на 18 поверсі

Колишній український журналіст Ігор Бурбас повідомив про деталі трагічної смерті молодого футболіста «Зорі» Володимира Білоцерковця. Про це інформує «Главком».

«Навряд ця трагедія матиме офіційне розʼяснення. І ми точно не дізнаємось істинну правду. Її футболіст «Зорі» назавжди забрав із собою у кращий світ. Однак є інформація неофіційна. І от, наскільки відомо мені, Білоцерковця знайшли під вікном висотки. Мешкав він нібито на 18 поверсі. Чи загинув власною смертю, відповідь дасть лише слідство. Однак команді ситуацію пояснили так, що це «вибір самого футболіста». Якщо дослівно», – зазначив Бурбас.



«Футбольний клуб «Зоря» висловлює щирі співчуття близьким і родичам гравця. Ми всі запам’ятаємо його як професіонала, добру та чуйну людину. Терпіння та сил родині Володимира Білоцерковця…», – йдеться в дописі на офіційному сайті «Зорі».

Наразі клуб не повідомляє про причину та обставини смерті футболіста.

Володимир Білоцерковець народився 22 січня 2000 року у Голій Пристані (Херсонська область). Був вихованцем молодіжних академій харківського «Металіста» та луганської «Зорі».

Грав на позиції півзахисника.

Протягом кар'єри встиг пограти за «Інгулець», «Металург» (Запоріжжя) і «Зорю». З луганчанами у Володимира був контракт, який діяв до 2026 року.

У минулому сезону у складі «Зорі» хавбек провів 27 матчів у всіх турнірах – забив два голи і віддав одну результативну передачу.

Варто зазначити, що Володимир не потрапив до заявки «Зорі» на матч першого туру УПЛ проти ЛНЗ. Поєдинок закінчився з рахунком 0:0.

Ресурс Sport.ua 6 серпня, повідомляв, що Володимир Білоцерковець тренувався в загальній групі, відновившись після травми гомілкостопа. Очікувалося, що він мав бути включений до заявки луганчан на черговий календарний матч – з «Кудрівою», який відбудеться 11 серпня.

Востаннє Білоцерковець виходив на поле у грі УПЛ 25 травня 2025 року. У тому поєдинку «Зоря» з рахунком 3:1 перемогла «Карпатами». Білоцерковець вийшов у стартовому складі та був замінений на 70-й хвилині.

