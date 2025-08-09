Головна Країна Події в Україні
Диверсія «Атеш» у Ростові-на-Дону паралізувала військові перевезення РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Диверсія «Атеш» у Ростові-на-Дону паралізувала військові перевезення РФ
фото: Атеш

В окремих районах російські війська були змушені зменшити інтенсивність артобстрілів через нестачу боєприпасів

Агенти партизанського руху «Атеш» провели успішну диверсію на залізничній розв’язці в районі селища Калініно під Ростовом-на-Дону, передає «Главком».

Внаслідок диверсії було знищено релейний шаф – ключовий елемент управління рухом, через що роботу ділянки повністю зупинили.

«Ця ділянка є критичною точкою на логістичній карті противника. Саме тут проходить основний потік залізничних перевезень, спрямованих на південно-західний напрямок – у бік тимчасово окупованих територій. Через цей вузол щодня переміщувалися ешелони з технікою, боєприпасами, пальним і живою силою», – йдеться у повідомленні.

Після інциденту вантажі довелося перенаправляти іншими маршрутами, що викликало перевантаження залізничної мережі.

Диверсія «Атеш» у Ростові-на-Дону паралізувала військові перевезення РФ фото 1

За даними «Атеш», збої вже відчутні на фронті: в окремих районах російські війська були змушені зменшити інтенсивність артобстрілів через нестачу боєприпасів.

Нагадаємо, агент партизанського руху «Атеш» успішно провів диверсійну операцію в Маріуполі, знищивши автомобіль військовослужбовців підрозділу «Ахмат». Операція відбулася вночі, і, за повідомленням «Атеш», агент успішно зник, поки окупанти спали. 

До слова, рух «Атеш» заявив про успішне проведення двох диверсій, які серйозно пошкодили військову логістику Росії у Волгограді та тимчасово окупованому Криму.

За повідомленнями партизанів, ці дії спричинили значні перебої у русі поїздів, що використовувалися для перекидання техніки, палива, особового складу та боєкомплекту на лінію фронту.

