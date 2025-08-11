Головна Країна Події в Україні
На Львівщині за добу під колесами потягів загинули двоє людей

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Львівщині за добу під колесами потягів загинули двоє людей
За фактами загибелі слідчі відкрили кримінальні провадження
фото: поліція Львівської області

На Львівщині розслідують загибель двох людей: потяг збив 55-річного чоловіка і 45-річну жінку

За минулу добу на Львівщині внаслідок наїздів потягів загинули двоє людей. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагічних подій та вкотре закликають громадян бути максимально обережними поблизу залізниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівщини.

Перший інцидент стався 10 серпня, близько 01:00, у селі Городище Стрийського району. Пасажирський потяг сполученням «Львів-Ворохта» здійснив наїзд на 55-річного чоловіка, який від отриманих травм загинув на місці.

Ще одна подія сталася того ж дня, близько 08:40, у Самборі. Вантажний потяг здійснив наїзд на 45-річну жительку Львова, яка, за попередньою інформацією, сиділа на колії. Жінка також загинула на місці.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Правоохоронці закликають громадян пам’ятати, що залізниця є зоною підвищеної небезпеки, та переходити колії лише у встановлених місцях, переконавшись у відсутності потяга.

Поліцейські Львівщини нагадують, що залізниця – зона підвищеної небезпеки

Головним фактором травмування та загибелі людей на залізниці є наїзд рухомого складу (локомотив, залізничні вагони), а також висока напруга в контактних лініях електропередач.

Не забувайте основні правила поведінки на залізниці:

  • не можна стояти близько до краю платформи при наближенні потяга;
  • переходити колію дозволяється лише у спеціально відведених місцях, користуючись пішохідними мостами та тунелями. У випадку відсутності мостів та тунелів – спеціально обладнаними настилами або у місцях, де є вказівники. При цьому необхідно пересвідчитись, що до переходу не наближається потяг;
  • забороняється пролазити під вагонами;
  • категорично заборонені будь-які ігри на залізничній колії;
  • категорично заборонено залазити на вагони, локомотиви – це може призвести до ураження електрострумом;
  • заборонено залишати дітей без нагляду на посадкових платформах.

Теги: Львівщина потяг смерть поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

