У Борисполі під колесами потягу загинула жінка. Поліція повідомила деталі трагедії

За фактом загибелі людини поліція розпочала досудове розслідування

У Борисполі під колесами потягу загинула 78-річна жінка. Швидкісний потяг сполученням Київ-Харків збив місцеву мешканку, яка переходила колію у невстановленому місці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

За повідомленням поліції Київщини, від отриманих травм потерпіла померла на місці події.

За фактом загибелі людини слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування. Правоохоронці вкотре нагадують про небезпеку, що її несуть залізничні колії, та закликають громадян бути вкрай обережними.

Нагадаємо, на минулому тижні на залізничній станції в селі Чепиліївка, що у Білоцерківському районі, поїзд смертельно травмував жінку. Повідомляється, що трагічний випадок стався у середу, 13 серпня, близько 05:50. Чергова по станції негайно сповістила про смертельний інцидент правоохоронців.

За даними залізничників, найчастіші причини нещасних випадків – це поспіх і неуважність, коли люди переходять колії в невстановлених місцях, не переконавшись у відсутності інших поїздів. Багато хто також перебуває занадто близько до колій або краю платформи під час руху поїзда. Крім того, небезпеку створює використання гаджетів, розмови по телефону або прослуховування музики в навушниках під час перетину колій. Недбалість водіїв, які ігнорують заборонні сигнали на переїздах, та поведінка в стані алкогольного сп'яніння, що призводить до засинання на коліях, також є поширеними причинами трагедій. Варто пм’ятати, що поїзд не може зупинитися миттєво – його гальмівний шлях становить 400-500 метрів.