У Києві метро змінює графік руху потягів, а трамваї припинили роботу: деталі

Графік руху електротранспорту буде застосовуватись до стабілізації ситуації в енергосистемі країни

У столиці тимчасово припинили роботу трамваї

Влада Києва змінила графік руху поїздів метро через масовану ракетну атаку Росії. Через пошкоджену енергосистему потяги курсуватимуть із інтервалом близько 10 хв,, повідомили у КМДА.

«Поїзди метро курсуватимуть із інтервалом близько 10 хвилин через пошкодження енергосистеми країни, завдані російськими обстрілами», - йдеться у повідомленні.

Такий графік руху буде застосовуватись відсьогодні до стабілізації ситуації в енергосистемі країни. У КМДА також нагадали, що підземні станції метро працюють як укриття.

Також повідомляється, що через необхідність обмежити споживання електроенергії у столиці тимчасово припинили роботу трамваї. Вони відновлять роботу зі збільшеним інтервалом руху.

«Після стабілізації ситуації трамваї відновлять роботу, але збільшать інтервал руху до 40 хвилин. Окремо зазначимо, що роботу столичного фунікулера тимчасово призупинено. Такий графік руху електротранспорту буде застосовуватись до стабілізації ситуації в енергосистемі країни», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

23 листопада Росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України. Як повідомлялося, сьогодні під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко підтвердив влучання російської ракети.