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    Марина Порошенко привезла сучасне обладнання у Київський центр реабілітації дітей з інвалідністю

    У закладі працюють фахівці з фізичної реабілітації, егротерапії, лікувальної фізкультури та динамічної пропріоцитивної корекції - Марина Порошенко привезла сучасне обладнання у Київський центр реабілітації дітей з інвалідністю
    У закладі працюють фахівці з фізичної реабілітації, егротерапії, лікувальної фізкультури та динамічної пропріоцитивної корекції
    фото: Марина Порошенко/facebook

    У Центрі щодня отримують різноманітні реабілітаційні послуги близько 80 вихованців

    Лідерка «Європейської Солідарності» у Київраді, Голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко привезла до Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю нове сучасне обладнання, яке урізноманітнить заняття дітей, покращить результати реабілітації та поліпшить якість життя маленьких киян.

    Серед подарунків – самокати, скейтборди, велосипеди та біговели для тренування уваги та балансу, координаційні сходи з бар’єрами, які сприятимуть розвитку швидкості, степ-платформи для укріплення м’язів нижньої частини тіла та балансувальні подушки для масажу стоп, м’язів ніг та спини.

    «Сьогодні мала нагоду вкотре відвідати Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю. У закладі працюють, без перебільшення, найкращі фахівці з фізичної реабілітації, егротерапії, лікувальної фізкультури та динамічної пропріоцитивної корекції», – написала Марина Порошенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    За її словами, в Центрі щодня отримують різноманітні реабілітаційні послуги близько 80 вихованців, серед яких – діти з захворюванням опорно-рухового апарату.

    «Щаслива, що вихованці центру вже активно використовують нове обладнання й залюбки діляться своїми успіхами з нами», – зауважила Марина Порошенко.

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    Марина Порошенко привезла сучасне обладнання у Київський центр реабілітації дітей з інвалідністю
    Марина Порошенко привезла сучасне обладнання у Київський центр реабілітації дітей з інвалідністю
    Марина Порошенко привезла сучасне обладнання у Київський центр реабілітації дітей з інвалідністю
    Марина Порошенко привезла сучасне обладнання у Київський центр реабілітації дітей з інвалідністю
    Марина Порошенко привезла сучасне обладнання у Київський центр реабілітації дітей з інвалідністю
    Марина Порошенко привезла сучасне обладнання у Київський центр реабілітації дітей з інвалідністю
    Марина Порошенко привезла сучасне обладнання у Київський центр реабілітації дітей з інвалідністю
    Марина Порошенко привезла сучасне обладнання у Київський центр реабілітації дітей з інвалідністю
    фото: Марина Порошенко/facebook

    Нагадаємо, депутатка Київради та дружина п'ятого президента України Марина Порошенка з першого дня війни прийняла рішення залишитися в Києві. Хоча їй ще 24 лютого пропонували виїхати з України.

    Теги: Київ діти війна Україна Марина Порошенко благодійність #stoprussia
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    Марина Порошенко привезла сучасне обладнання у Київський центр реабілітації дітей з інвалідністю