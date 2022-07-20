Марина Порошенко привезла сучасне обладнання у Київський центр реабілітації дітей з інвалідністю

У закладі працюють фахівці з фізичної реабілітації, егротерапії, лікувальної фізкультури та динамічної пропріоцитивної корекції

У закладі працюють фахівці з фізичної реабілітації, егротерапії, лікувальної фізкультури та динамічної пропріоцитивної корекції

У Центрі щодня отримують різноманітні реабілітаційні послуги близько 80 вихованців

Лідерка «Європейської Солідарності» у Київраді, Голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко привезла до Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю нове сучасне обладнання, яке урізноманітнить заняття дітей, покращить результати реабілітації та поліпшить якість життя маленьких киян.

Серед подарунків – самокати, скейтборди, велосипеди та біговели для тренування уваги та балансу, координаційні сходи з бар’єрами, які сприятимуть розвитку швидкості, степ-платформи для укріплення м’язів нижньої частини тіла та балансувальні подушки для масажу стоп, м’язів ніг та спини.

«Сьогодні мала нагоду вкотре відвідати Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю. У закладі працюють, без перебільшення, найкращі фахівці з фізичної реабілітації, егротерапії, лікувальної фізкультури та динамічної пропріоцитивної корекції», – написала Марина Порошенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За її словами, в Центрі щодня отримують різноманітні реабілітаційні послуги близько 80 вихованців, серед яких – діти з захворюванням опорно-рухового апарату.

«Щаслива, що вихованці центру вже активно використовують нове обладнання й залюбки діляться своїми успіхами з нами», – зауважила Марина Порошенко.

Нагадаємо, депутатка Київради та дружина п'ятого президента України Марина Порошенка з першого дня війни прийняла рішення залишитися в Києві. Хоча їй ще 24 лютого пропонували виїхати з України.