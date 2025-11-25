Головна Країна Події в Україні
Росія масовано атакувала Київщину: постраждала 14-річна дівчинка

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія масовано атакувала Київщину: постраждала 14-річна дівчинка
фото з відкритих джерел

У Білій Церкві пошкоджено багатоповерхові будинки

Вночі 25 листопада російські терористи вдарили по Київській області ракетами та безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

«Під комбінованим ударом країни-терориста мирні населені пункти області», – повідомив Калашник.

Як відомо, внаслідок атаки у Білій Церкві постраждала дівчина 14 років. Попередньо у неї поранення спини. Їй вже надається необхідна медична допомога.

Також є інформація про пошкодження у місті багатоповерхівки.

«Оперативні служби працюють на місці. Ворожа атака триває. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких», – написав Калашник.

Повідомлялося, що у ніч на 19 листопада РФ атакувала Харків безпілотниками. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терехов написав, що попередньо, одне з влучань у багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці вирує пожежа. Крім того, є попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста, пошкоджені самої будівлі та автомобілів. Ймовірно, поранено лікаря.

Також у ніч на 18 листопада Росія вдарила безпілотниками по Дніпру. Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко написав, що через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі. 

Крім того, вночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За інформацією Карабанова, влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них –  діти 2011, 2007 та 2010 року народження.

Теги: обстріл Київщина Микола Калашник

