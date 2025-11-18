Росія вбила 17-річну українську спортсменку

19 листопада Карина Бахур мала вирушати на Кубок світу до Австрії

Внаслідок ракетного удару по Берестину на Харківщині у ніч проти 18 листопада загинула 17-річна кікбоксерка Карина Бахур. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Харків».

Дівчина бігла до підвального приміщення в будинку, де було укриття, та зазнала осколкових поранень. На жаль, вона померла у лікарні.

Карина Бахур – чемпіонка України і Європи з кікбоксингу та козацького двобою, призерка чемпіонату світу. Тренувала групу дітей. Завтра, 19 листопада, вона мала вирушати на Кубок світу до Австрії.

Нагадаємо, 15 листопада, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».

На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).